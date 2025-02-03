Чудовий прогрес Ястремської після австрійського фіналу: оновлений рейтинг WTA
- Даяна Ястремська піднялася на 22 позиції в рейтингу WTA після виходу у фінал турніру в Лінці, повернувшись у топ-50.
- Марта Костюк залишається першою ракеткою України, а в топ-10 світового рейтингу не відбулося змін.
Жіноча тенісна асоціація оприлюднила оновлений світовий рейтинг за підсумками змагань, які відбувалися протягом останнього тижня. Найстатуснішим серед них був турнір серії WTA 500 в Лінці.
Україну в одиночному розряді представляли три тенісистки. Найкраще виступила Даяна Ястремська, яка пробилася до фіналу, повідомляє 24 Канал.
До теми За крок від титулу: Ястремська програла "нейтральній" росіянці у фіналі турніру в Австрії
Як змінилися позиції українських спортсменок
Уродженка Одеси провела неймовірний турнір, де зупинилася за крок до трофея. Завдяки хорошим виступам Даяна піднялася у рейтингу одразу на 22 позиції та повернулася у топ-50.
Першою ракеткою України залишилася Марта Костюк, яка не виходила на корт протягом останнього тижня. До неї максимально наблизилася Еліна Світоліна, попри невдалий виступ у Лінці. Інші ж українські тенісистки не мали великих змін у світовому рейтингу.
Українки в топ-150 світового рейтингу
- 22. Марта Костюк – 2064 очка
- 23. Еліна Світоліна – 1970 (+1 позиція)
- 49. Ангеліна Калініна – 1171 (-1)
- 50. Даяна Ястремська – 1169 (+22)
- 109. Юлія Стародубцева – 705 (+2)
- 136. Дарія Снігур – 527
- 147. Леся Цуренко – 490
Зазначимо, що в топ-10 світового рейтингу не відбулося жодних змін. Першою ракеткою залишається Арина Сабалєнко, а десятку найсильніших продовжує замикати Паула Бадоса.
Рейтинг WTA: топ-10
- Арина Сабалєнко ("нейтральна") – 8956 очок
- Іга Швьонтек (Польща) – 8770
- Коко Гофф (США) – 6538
- Жасмін Паоліні (Італія) – 5288
- Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4893
- Джесіка Пегула (США) – 4861
- Медісон Кіз (США) – 4680
- Чжен Ціньвень (Китай) – 4095
- Емма Наварро(США) – 3709
- Паула Бадоса (Іспанія) – 3588