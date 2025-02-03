Чудовий прогрес Ястремської після австрійського фіналу: оновлений рейтинг WTA

Жіноча тенісна асоціація оприлюднила оновлений світовий рейтинг за підсумками змагань, які відбувалися протягом останнього тижня. Найстатуснішим серед них був турнір серії WTA 500 в Лінці.

Україну в одиночному розряді представляли три тенісистки. Найкраще виступила Даяна Ястремська, яка пробилася до фіналу, повідомляє 24 Канал.

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Як змінилися позиції українських спортсменок

Уродженка Одеси провела неймовірний турнір, де зупинилася за крок до трофея. Завдяки хорошим виступам Даяна піднялася у рейтингу одразу на 22 позиції та повернулася у топ-50.

Першою ракеткою України залишилася Марта Костюк, яка не виходила на корт протягом останнього тижня. До неї максимально наблизилася Еліна Світоліна, попри невдалий виступ у Лінці. Інші ж українські тенісистки не мали великих змін у світовому рейтингу.

Українки в топ-150 світового рейтингу

22. Марта Костюк – 2064 очка

23. Еліна Світоліна – 1970 (+1 позиція)

49. Ангеліна Калініна – 1171 (-1)

50. Даяна Ястремська – 1169 (+22)

109. Юлія Стародубцева – 705 (+2)

136. Дарія Снігур – 527

147. Леся Цуренко – 490

Зазначимо, що в топ-10 світового рейтингу не відбулося жодних змін. Першою ракеткою залишається Арина Сабалєнко, а десятку найсильніших продовжує замикати Паула Бадоса.

Рейтинг WTA: топ-10