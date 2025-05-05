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Sport News 24 Теніс Як змінився рейтинг WTA після успішного для українок "тисячника" в Мадриді
5 травня, 11:18
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Як змінився рейтинг WTA після успішного для українок "тисячника" в Мадриді

Денис Іваненко
Основні тези
  • Еліна Світоліна дійшла до півфіналу турніру WTA 1000 в Мадриді, що дозволило їй повернутися в топ-15 світового рейтингу.
  • Марта Костюк та Юлія Стародубцева також значно покращили свої позиції в рейтингу, піднявшись на 9 і 19 сходинок відповідно після успішного виступу в Мадриді.

Жіноча тенісна асоціація оновила світовий рейтинг за підсумками змагань, які відбувалися протягом двох останніх тижнів. Найстатуснішим серед них був турнір серії WTA 1000 у столиці Іспанії.

Україну в одиночному розряді представляли чотири тенісистки. Найкраще виступила Еліна Світоліна, яка пробилася до 1/2 фіналу, повідомляє 24 Канал.

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Як змінилися позиції українських спортсменок

Уродженка Одеси здобула чотири перемоги й тільки за крок до фіналу поступилася першій ракетці світу Арині Сабалєнка, яка й здобула трофей. Такий результат дозволив їй покращити позицію у світовому рейтингу та вперше з лютого 2022 року повернутися в топ-15.

Також турнір у Мадриді можуть занести собі в актив Марта Костюк (1/4 фіналу) та Юлія Стародубцева (1/8 фіналу). Вони піднялися на 9 і 19 сходинок відповідно.

Раніше за всіх залишила змагання у столиці Іспанії Даяна Ястремська. Вона вилетіла в 1/32 фіналу від третьої ракетки світу Коко Гофф, але все одно продемонструвала мінімальний прогрес у рейтингу.

Українки в топ-250 світового рейтингу

  • 14. Еліна Світоліна – 2810 очок (+3 позиції)
  • 27. Марта Костюк – 1686 (+9)
  • 45. Даяна Ястремська – 1214 (+1)
  • 75. Ангеліна Калініна – 878 (-1)
  • 80. Юлія Стародубцева – 822 (+19)
  • 152. Дарія Снігур – 485 (-5)
  • 225. Анастасія Соболєва – 325 (-2)
  • 241. Валерія Страхова – 299 (+6)
  • 246. Леся Цуренко – 290 (-5)

Зазначимо, що в топ-10 світового рейтингу відбулися мінімальні зміни. Першою ракеткою залишається Арина Сабалєнка, а десятку замикає Паула Бадоса.

Рейтинг WTA: топ-10

  1. Арина Сабалєнка ("нейтральна") – 11118 очок
  2. Іга Швьонтек (Польща) – 6773
  3. Коко Гофф (США) – 6603 (+1 позиція)
  4. Джессіка Пегула (США) – 6243 (-1)
  5. Жасмін Паоліні (Італія) – 4875 (+1)
  6. Медісон Кіз (США) – 4824 (-1)
  7. Мірра Андрєєва ("нейтральна") – 4781
  8. Чжен Ціньвень (Китай) – 4193
  9. Емма Наварро (США) – 3797 (+1)
  10. Паула Бадоса (Іспанія) – 3761 (-1)