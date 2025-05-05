Як змінився рейтинг WTA після успішного для українок "тисячника" в Мадриді
- Еліна Світоліна дійшла до півфіналу турніру WTA 1000 в Мадриді, що дозволило їй повернутися в топ-15 світового рейтингу.
- Марта Костюк та Юлія Стародубцева також значно покращили свої позиції в рейтингу, піднявшись на 9 і 19 сходинок відповідно після успішного виступу в Мадриді.
Жіноча тенісна асоціація оновила світовий рейтинг за підсумками змагань, які відбувалися протягом двох останніх тижнів. Найстатуснішим серед них був турнір серії WTA 1000 у столиці Іспанії.
Україну в одиночному розряді представляли чотири тенісистки. Найкраще виступила Еліна Світоліна, яка пробилася до 1/2 фіналу, повідомляє 24 Канал.
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Як змінилися позиції українських спортсменок
Уродженка Одеси здобула чотири перемоги й тільки за крок до фіналу поступилася першій ракетці світу Арині Сабалєнка, яка й здобула трофей. Такий результат дозволив їй покращити позицію у світовому рейтингу та вперше з лютого 2022 року повернутися в топ-15.
Також турнір у Мадриді можуть занести собі в актив Марта Костюк (1/4 фіналу) та Юлія Стародубцева (1/8 фіналу). Вони піднялися на 9 і 19 сходинок відповідно.
Раніше за всіх залишила змагання у столиці Іспанії Даяна Ястремська. Вона вилетіла в 1/32 фіналу від третьої ракетки світу Коко Гофф, але все одно продемонструвала мінімальний прогрес у рейтингу.
Українки в топ-250 світового рейтингу
- 14. Еліна Світоліна – 2810 очок (+3 позиції)
- 27. Марта Костюк – 1686 (+9)
- 45. Даяна Ястремська – 1214 (+1)
- 75. Ангеліна Калініна – 878 (-1)
- 80. Юлія Стародубцева – 822 (+19)
- 152. Дарія Снігур – 485 (-5)
- 225. Анастасія Соболєва – 325 (-2)
- 241. Валерія Страхова – 299 (+6)
- 246. Леся Цуренко – 290 (-5)
Зазначимо, що в топ-10 світового рейтингу відбулися мінімальні зміни. Першою ракеткою залишається Арина Сабалєнка, а десятку замикає Паула Бадоса.
Рейтинг WTA: топ-10
- Арина Сабалєнка ("нейтральна") – 11118 очок
- Іга Швьонтек (Польща) – 6773
- Коко Гофф (США) – 6603 (+1 позиція)
- Джессіка Пегула (США) – 6243 (-1)
- Жасмін Паоліні (Італія) – 4875 (+1)
- Медісон Кіз (США) – 4824 (-1)
- Мірра Андрєєва ("нейтральна") – 4781
- Чжен Ціньвень (Китай) – 4193
- Емма Наварро (США) – 3797 (+1)
- Паула Бадоса (Іспанія) – 3761 (-1)