У вівторок, 12 серпня, відбулися поєдинки 1/16 фіналу на турнірі серії ATP 1000 в Цинциннаті. В одному з них зустрічалися Райллі Опелка та Франсіско Комесанья.

Це було перше очне протистояння між тенісистами. Воно тривало майже три години та завершилося вольовою перемогою аргентинця, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Від тріумфу на корті до тихого сімейного життя: куди зникла легендарна Катерина Бондаренко

Як Комесанья зробив камбек після теплового удару?

Він здолав свого суперника в дуже драматичному стилі. Комесанья програв перший сет, а у другому – отримав тепловий удар.

Йому надали лід для охолодження, а потім виміряли тиск. Згодом аргентинець пішов у підтрибунне приміщення, після чого все ж таки продовжив боротьбу.

І він не тільки зміг відновитися, а й перевернув хід гри. Франсіско виграв другу партію, а у третій оформив камбек, відігравши брейк і три матчболи в десятому геймі.

У підсумку, аргентинець здобув перемогу за рахунком 6:7, 6:4, 7:5. Його наступним суперником буде "нейтральний" Андрій Рубльов.

Опелка – Комесанья: дивіться відеоогляд матчу

Нагадаємо, що на "тисячнику" в Цинциннаті Україну в жіночому одиночному розряді представляли чотири тенісистки. На жаль, жодна з них не змогла дійти до 1/8 фіналу.