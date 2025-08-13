Це було перше очне протистояння між тенісистами. Воно тривало майже три години та завершилося вольовою перемогою аргентинця, повідомляє 24 Канал.

Як Комесанья зробив камбек після теплового удару?

Він здолав свого суперника в дуже драматичному стилі. Комесанья програв перший сет, а у другому – отримав тепловий удар.

Йому надали лід для охолодження, а потім виміряли тиск. Згодом аргентинець пішов у підтрибунне приміщення, після чого все ж таки продовжив боротьбу.

І він не тільки зміг відновитися, а й перевернув хід гри. Франсіско виграв другу партію, а у третій оформив камбек, відігравши брейк і три матчболи в десятому геймі.

У підсумку, аргентинець здобув перемогу за рахунком 6:7, 6:4, 7:5. Його наступним суперником буде "нейтральний" Андрій Рубльов.

Опелка – Комесанья: дивіться відеоогляд матчу

Нагадаємо, що на "тисячнику" в Цинциннаті Україну в жіночому одиночному розряді представляли чотири тенісистки. На жаль, жодна з них не змогла дійти до 1/8 фіналу.