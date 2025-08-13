Это было первое очное противостояние между теннисистами. Оно длилось почти три часа и завершилось волевой победой аргентинца, сообщает 24 Канал.

Как Комесанья сделал камбэк после теплового удара?

Он одолел своего соперника в очень драматичном стиле. Комесанья проиграл первый сет, а во втором – получил тепловой удар.

Ему предоставили лед для охлаждения, а затем измерили давление. Впоследствии аргентинец ушел в подтрибунное помещение, после чего все же продолжил борьбу.

И он не только смог восстановиться, но и перевернул ход игры. Франсиско выиграл вторую партию, а в третьей оформил камбэк, отыграв брейк и три матчбола в десятом гейме.

В итоге, аргентинец одержал победу со счетом 6:7, 6:4, 7:5. Его следующим соперником будет "нейтральный" Андрей Рублев.

Опелка – Комесанья: смотрите видеообзор матча

Напомним, что на "тысячнике" в Цинциннати Украину в женском одиночном разряде представляли четыре теннисистки. К сожалению, ни одна из них не смогла дойти до 1/8 финала.