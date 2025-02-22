Українець Богачук отримав шанс на реванш: Ортіс за одноголосним рішенням переміг Мадрімова

В Ер-Ріяді продовжується вечір боксу. Андеркард боксерської події продовжує підігрівати інтерес до головного бою вечора.

У рамках андеркарду прихильники боксу побачили цікавий бій між американцем Вірджілом Ортісом та Ісраїлом Мадрімовим із Узбекистану. Увага українських уболівальників була прикута до цього двобою, інформує 24 Канал.

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Наступний суперник Богачука

Адже у січні WBC повідомила, що український боксер Сергій Богачук повинен провести бій із переможцем протистояння Ортіс – Мадрімов.

Боксери видали класний повний двобій, переможця якого визначали судді. Усі троє суддів були на стороні американця Вірджила Ортіса – 117-111 та 115-113 (двічі). Американський боєць захистив титул тимчасового чемпіона WBC в першій середній вазі.

Відео оголошення результатів бою Ортіс – Мадрімов

Схоже, що Богачук отримає шанс взяти реванш в Ортіса. 10 серпня 2024-го року український боксер програв супернику із США за рішенням більшості суддів – нічия 113-113 та двічі 112-114 на користь Ортіса. Сергій втратив титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі.

Саме Вірджил завдав Богачуку другої поразки у кар'єрі у 27-ми боях (25 перемог, а 24 – нокаутом). Натомість Ортіс має за своєю спиною тепер 23 перемоги (21 – нокаутом) та жодної поразки.