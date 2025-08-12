У вівторок, 12 серпня, Динамо Київ провело другий матч проти кіпрського Пафоса у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2025-2026. Команда Олександра Шовковського не змогла досягти успіху на Кіпрі.

Київське Динамо завершило свої виступи у Лізі чемпіонів 2025-2026. Чемпіони УПЛ провели матч-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду, завітавши в гості до Пафоса, повідомляє 24 Канал.

Як зіграло Динамо?

Перший матч в Любліні став розчаруванням для "біло-синіх". Команда видала невиразний матч проти кіпріотів та мінімально програла через пізній гол Андерсона Сілви.

У другій грі команді Шовковського необхідно було грати більш гостро задля камбеку. Проте київський клуб знову не зміг нав'язати Пафосу свою гру.

Пафос – Динамо 2:0

Голи: Оршич, 2, Коррейя, 55.

Ба більше, суперник прекрасно зіграв на контратаках. На жаль, і захист Динамо виглядав невпевнено. Ситуація суттєво погіршилась на старті другого тайму, коли Михавко та Нещерет неузгоджено діяли в боротьбі із Танковичем.

Як підсумок, футболіст видав пас на Оршича, який впритул розстріляв вже порожні ворота. Динамо намагалось знайти шлях до воріт кіпріотів, але господарі діяли безпомилково у захисті.

Та і самі дії "біло-синіх" важко назвати гострими. А гол Корреї у другому таймі остаточно зняв питання щодо переможця дуелі. Тимчик подарував Оршичу м'яч у власному карному майданчику.

Хорват виконав навіс на Коррею, який вразив ближній кут воріт Нещерета. Після цього Динамо, схоже, остаточно змирилось із вильотом та не змогло напрацювати навіть на гол престижу.

Таким чином, Динамо вилітає з Ліги чемпіонів. Це означає, що вперше з 2005 року Україна не буде представлена жодним клубом у основному етапі цього змагання. Натомість кияни зіграють в Лізі Європи проти Маккабі Тель-Авів або Хамрун Спартанс.