Динамо снова проиграло Пафосу и позорно вылетело из Лиги чемпионов
- Динамо проиграло Пафосу 0:2 в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
- Команда Александра Шовковского завершила выступления в этом турнире.
- Киевляне продолжат свой еврокубковый путь в Лиге Европы.
Во вторник, 12 августа, Динамо Киев провело второй матч против кипрского Пафоса в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2025-2026. Команда Александра Шовковского не смогла добиться успеха на Кипре.
Киевское Динамо завершило свои выступления в Лиге чемпионов 2025-2026. Чемпионы УПЛ провели ответный матч 3-го квалификационного раунда, посетив в гости Пафос, сообщает 24 Канал.
Как сыграло Динамо?
Первый матч в Люблине стал разочарованием для "бело-синих". Команда выдала невыразительный матч против киприотов и минимально проиграла из-за позднего гола Андерсона Силвы.
Во второй игре команде Шовковского необходимо было играть более остро для камбека. Однако киевский клуб снова не смог навязать Пафосу свою игру.
Пафос – Динамо 2:0
Голы: Оршич, 2, Коррейя, 55.
Более того, соперник прекрасно сыграл на контратаках. К сожалению, и защита Динамо выглядела неуверенно. Ситуация существенно ухудшилась на старте второго тайма, когда Михавко и Нещерет несогласованно действовали в борьбе с Танковичем.
Как итог, футболист выдал пас на Оршича, который в упор расстрелял уже пустые ворота. Динамо пыталось найти путь к воротам киприотов, но хозяева действовали безошибочно в защите.
Да и сами действия "бело-синих" трудно назвать острыми. А гол Корреи во втором тайме окончательно снял вопрос о победителе дуэли. Тымчик подарил Оршичу мяч в собственной штрафной площадке.
Хорват выполнил навес на Коррею, который поразил ближний угол ворот Нещерета. После этого Динамо, похоже, окончательно смирилось с вылетом и не смогло наработать даже на гол престижа.
Таким образом, Динамо вылетает из Лиги чемпионов. Это означает, что впервые с 2005 года Украина не будет представлена ни одним клубом в основном этапе этого соревнования. Зато киевляне сыграют в Лиге Европы против Маккаби Тель-Авив или Хамрун Спартанс.