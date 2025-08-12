Владислав Ващук поділився думками щодо протистояння між українським та кіпрським клубами. Легенда Динамо дав пораду Олександру Шовковському перед гостьовим матчем, повідомляє 24 канал із посиланням на "Український футбол".

Що Ващук порадив Шовковському?

Владислав Ващук вважає, що Динамо програло у першому матчі внаслідок поганої реалізації моментів. Легенда "біло-синіх" заявив, що поразка киян це всього лише випадковість.

Ващук наголосив, що недооцінки Пафоса у столичного клубу не було. Динамо повинно було реалізовувати свої моменти, забити гол та ставити крапку у матчі. Проте цього не сталося, що говорить про низьку кваліфікацію певних футболістів.

Ось і є мінус один перед початком другої гри. Знаєте, може бути поспіх з боку гравців команди Олександра Шовковського – спробувати швидко забити першими в матчі-відповіді. І це такий тонкий момент: може зіграти як на користь, так і навпаки. Будемо бачити, як воно вийде. Однак, на мою думку, Динамо цілком під силу пройти Пафос. Головне, надійно зіграти в обороні,

– сказав Ващук.

Владислав Ващук також вважає, що виліт з Ліги чемпіонів не буде провалом для Динамо. Легенда клубу наголосив, що наразі триває війна та порушена логістика, а також чимало інших нюансів.

"Але знаєте, що мені подобається? Що про власну логістику, як виправдання, все менше і менше говорять. Мені так здається, що тренер навіть забороняє гравцям думати про це. І це правильно! Ви ж свідомо обрали шлях стати футболістами, то грайте і не плачте. Усім зараз важко. І футбол — чи не єдине, що нині інколи додає нам хоч якогось позитиву. Динамівці повинні знати про це, і перемагати повинні," – додав ексфутболіст.

Нагадаємо, що у першому матчі Динамо програло Пафосу з рахунком 1:0. Друга гра відбудеться у вівторок 12 серпня, а стартовий свисток про початок протистояння пролунає о 20:00 за київським часом.

Раніше ми розповідали про те, скільки камбеків здійснило Динамо після поразки у першому матчі єврокубків. Шанси "біло-синіх" виправити помилку першої гри великі.