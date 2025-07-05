Челсі здобув важку перемогу над Палмейрасом та вийшов в 1/2 КЧС-2025

У суботу, 5 липня, відбувся другий чвертьфінальний матч Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Бразильський Палмейрас зіграв проти лондонського Челсі.

Першим півфіналістом Клубного чемпіонату світу-2025 став сенсаційний Флуміненсе, який здолав у чвертьфіналі Аль-Хіляль. Палмейрас та Челсі визначили другого учасника 1/2 фіналу, повідомляє 24 канал.

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Челсі йде за трофеєм

Клубний чемпіонат світу-2025 подарував фанатам футболу чимало сенсацій. Одна з них могла відбутись у матчі між Палмейрас від Челсі, адже декілька європейських клубів вже вилетіли від менш іменитих суперників.

Проте у Челсі свої плани на Клубний чемпіонат світу-2025. Лондонський колектив після перебудови планує здобувати трофеї, а гравці мріють вписати свої імена в історію англійського клубу.

Палмейрас – Челсі 1:2

Голи: Вілліан, 53 – Палмер, 16, Вевертон, 83 (автогол)

Челсі активно розпочав матч проти Палмейраса, підтверджуючи статус фаворита бразильсько-англійського протистояння. Вже на 16-й хвилині Коул Палмер зміг з другої спроби пробити голкіпера суперників – 1:0.

У другому таймі Палмейрас зрівняв рахунок у матчі проти Челсі. За бразильський клуб на 53-й хвилині поєдинку відзначився Естеван Вілліан – 1:1.

Челсі та Палмейрас були за крок до екстратаймів, але фортуна повернулась спиною до "зелено-білих". На 83-й хвилині після удару Мало Гюсто м'яч зрізався у ворота від захисника та залетів у ворота, зачепивши руку голкіпера – 1:2 на користь "синіх".

Відеоогляд матчу Палмейрас – Челсі:

Таким чином Челсі став другим півфіналістом Клубного чемпіонату світу 2025 року у США. У 1/2 фіналу турніру англійський клуб зіграє з Флуміненсе з Бразилії – 8 липня о 22:00 за київським часом.