Пам'ятник українському голкіперу Степану Чубенку евакуювали з Краматорська

Російська армія щодня бомбардує прифронтові міста та села України. Під загрозою знищення опинився пам'ятник українському патріоту Степану Чубенку.

Постамент українському голкіперу Степану Чубенку, якого проросійські бойовики вбили у 2014 році, було евакуйовано із Саду Бернацького в Краматорську. Пам'ятник тимчасово перевезли на Львівщину, пише 24 Канал з посиланням на сайт Донецької ОВА.

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Карпати зберігатимуть пам'ятник Чубенку

Пам'ятник Степану Чубенку зберігатиметься на базі львівських Карпат у селі Бартатів. Після завершення дії воєнного стану постамент повернуть до Краматорська.

Про це у коментарі Суспільне Донбас повідомив директор з маркетингу Карпат Юрій Зелик.

Не плануємо встановлювати. Він буде на відповідальному зберіганні згідно з договором між Краматорською радою та футбольним клубом Карпати. Він (пам'ятник – 24 Канал) вже в Бартатові,

– сказав Зелик.

Пам'ятник Степану Чубенку / Фото Краматорська МВА

Хто такий Степан Чубенко