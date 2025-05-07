Пам'ятник українському голкіперу Степану Чубенку евакуювали з Краматорська
- Пам'ятник Степану Чубенку евакуювали з Краматорська на Львівщину через загрозу знищення.
- Постамент тимчасово зберігатимуть на базі львівських Карпат, а після воєнного стану повернуть до Краматорська.
- Степан Чубенко був українським патріотом, убитим у 2014 році проросійськими бойовиками, і посмертно нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
Російська армія щодня бомбардує прифронтові міста та села України. Під загрозою знищення опинився пам'ятник українському патріоту Степану Чубенку.
Постамент українському голкіперу Степану Чубенку, якого проросійські бойовики вбили у 2014 році, було евакуйовано із Саду Бернацького в Краматорську. Пам'ятник тимчасово перевезли на Львівщину, пише 24 Канал з посиланням на сайт Донецької ОВА.
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Карпати зберігатимуть пам'ятник Чубенку
Пам'ятник Степану Чубенку зберігатиметься на базі львівських Карпат у селі Бартатів. Після завершення дії воєнного стану постамент повернуть до Краматорська.
Про це у коментарі Суспільне Донбас повідомив директор з маркетингу Карпат Юрій Зелик.
Не плануємо встановлювати. Він буде на відповідальному зберіганні згідно з договором між Краматорською радою та футбольним клубом Карпати. Він (пам'ятник – 24 Канал) вже в Бартатові,
– сказав Зелик.
Пам'ятник Степану Чубенку / Фото Краматорська МВА
Хто такий Степан Чубенко
- Степан Чубенко народився 11 листопада 1997 року у Краматорську. Навчався у місцевій школі №12.
- З дитинства захоплювався спортом. Спочатку займався греко-римською боротьбою, а потім футболом.
- Хлопець грав за юнацьку команду Авангард Краматорськ та мріяв стати професійним футболістом.
- У 2014 році Степан брав участь у проукраїнських мітингах. Коли місто захопили проросійські бойовики, він ризикуючи власним життям зняв прапор так званої "ДНР" з міської площі.
- У липні 2014 року проросійські бойовики затримали Степана Чубенка, коли він на потягу їхав з Києва до Краматорська. У хлопця знайшли синьо-жовту стрічку. Нелюди довго катували 16-річного юнака, а потім розстріляли.
- Поховали Степана Чубенка 8 листопада 2014 року. На його честь у Саду Бернацького в Краматорську було встановлено гранітний пам'ятник. Посмертно Степана Чубенка було нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня.