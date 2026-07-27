Легендарний захисник мав стати одним із головних творців нового курсу для національної команди. Проте гучний скандал навколо вибору наставника поставив хрест на його роботі у федерації, пише Sky Sport.

Чому Мальдіні йде з посади

Колишній італійський футболіст Паоло Мальдіні вирішив піти з посади технічного директора Федерації футболу Італії (FIGC). Разом із ним організацію залишає і його радник Леонардо.

За інформацією джерела, про своє рішення вони вже повідомили керівництво федерації. Примітно, що офіційно до виконання обов'язків обидва приступили лише 16 днів тому, тому їхня каденція стала однією з найкоротших в історії FIGC.

Мальдіні погодився працювати у федерації після того, як отримав гарантії, що саме він відповідатиме за вибір нового головного тренера збірної Італії. Однак реалізувати цей план не вдалося.

Для українських уболівальників Мальдіні також добре відомий як багаторічний друг і колишній одноклубник Андрія Шевченка. Разом вони провели багато успішних сезонів у складі італійського Мілана, виграли Лігу чемпіонів, чемпіонат Італії та низку інших престижних трофеїв.

Скандал із Пірло став останньою краплею

Причиною відставки стала ситуація навколо призначення Андреа Пірло головним тренером збірної Італії. Саме його кандидатуру підтримували Мальдіні та Леонардо.

Після того, як Хосеп Гвардіола відхилив пропозицію очолити "Скуадру Адзурру", Мальдіні зробив ставку саме на Пірло. Легендарний захисник вважав колишнього партнера по збірній сучасним тренером, здатним побудувати довгостроковий проєкт. Заради цього він навіть відмовився від кандидатур Роберто Манчіні та Антоніо Конте.

Втім, федерація не затвердила Пірло. Ключовою причиною стала його співпраця з російською букмекерською компанією, яка викликала значний резонанс в Італії та поставила під сумнів можливість його призначення.

Повідомляється, що для Мальдіні таке рішення стало повною несподіванкою. Він не очікував, що на вибір головного тренера можуть вплинути нефутбольні чинники, адже погоджувався працювати технічним директором лише після отримання гарантій, що саме він самостійно визначатиме кандидатуру нового наставника національної команди.

Нагадаємо, на скандал з Пірло відреагував уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. Він заявив, що будь-яка співпраця з Росією сьогодні несе високі токсичні ризики для репутації та кар'єри.