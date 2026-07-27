Легендарный защитник должен стать одним из главных творцов нового курса для национальной команды. Однако громкий скандал вокруг выбора наставника поставил крест на его работе в федерации, пишет Sky Sport .

Почему Мальдини уходит с должности

Бывший итальянский футболист Паоло Мальдини решил уйти с поста технического директора Федерации футбола Италии (FIGC). Вместе с ним организацию покидает и его советник Леонардо.

По информации источника, о своем решении они уже уведомили руководство федерации. Примечательно, что официально к исполнению обязанностей оба приступили только 16 дней назад, поэтому их каденция стала одной из кратчайших в истории FIGC.

Мальдини согласился работать в федерации после того, как получил гарантию, что именно он будет отвечать за выбор нового главного тренера сборной Италии. Однако реализовать этот план не удалось.

Для украинских болельщиков Мальдини также хорошо известен как многолетний друг и бывший одноклубник Андрея Шевченко. Вместе они провели многие успешные сезоны в составе итальянского Милана, выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Италии и ряд других престижных трофеев.

Скандал с Пирло стал последней каплей

Причиной отставки стала ситуация вокруг назначения Андреа Пирло главным тренером сборной Италии. Именно его кандидатуру поддерживали Мальдини и Леонардо.

После того, как Хосеп Гвардиола отклонил предложение возглавить "Скуадру Адзурру", Мальдини сделал ставку именно на Пирло. Легендарный защитник считал бывшего партнера по сборной современным тренером, способным построить долгосрочный проект. Ради этого он даже отказался от кандидатур Роберто Манчини и Антонио Конте.

Впрочем, федерация не утвердила Пирло. Ключевой причиной стало его сотрудничество с российской букмекерской компанией, вызвавшей значительный резонанс в Италии и подвергшей сомнению возможность его назначения.

Сообщается, что для Мальдини такое решение стало полной неожиданностью. Он не ожидал, что на выбор главного тренера могут повлиять нефутбольные факторы, ведь соглашался работать техническим директором только после получения гарантий, что именно он будет самостоятельно определять кандидатуру нового наставника национальной команды.

Напомним, на скандал с Пирло отреагировал уполномоченный Президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк. Он заявил, что любое сотрудничество с Россией сегодня несет высокие токсичные риски для репутации и карьеры.