Шевченко відреагував на смерть Папи Римського, з яким був особисто знайомий

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував смерть Папи Римського Франциска. Легенда футболу опублікував пост у своїх соціальних мережах.

У понеділок зранку, 21 квітня, у Ватикані відійшов у засвіти Папа Римський Франциск. Понтифіку було 88 років, пише 24 Канал.

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Шевченко згадав зустріч з понтифіком Франциском

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко прокоментував смерть Папи Римського. Колишній гравець Мілана згадав особисте знайомство з понтифіком Франциском та висловив свої співчуття.

"Глибоко засмучений новиною про відхід Папи Франциска у вічність. Завжди берегтиму в пам’яті нашу зустріч у 2014 році – момент великого особистого значення.

Він присвятив своє життя вірі та співчуттю, завжди даруючи надію й підтримку людям у всьому світі. Вічна пам’ять. Спочивайте з миром!", – написав Шевченко в інстаграмі.

Також Шевченко опублікував спільні фото з Папою Римським під час зустрічі у 2014 році.

Андрій Шевченко та Папа Римський / фото з інстаграму президента УАФ

Зустріч Шевченка з Папою Франциском / фото з інстаграму президента УАФ

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск очолював Католицьку церкву з 2013 року. Він народився у столиці Аргентини Буенос-Айресі та був першим понтифіком з Нового Світу.

Останнім часом Папа Римський мав великі проблеми зі здоров'ям. Він кілька разів потрапляв до лікарні та мав ускладнення після пневмонії.