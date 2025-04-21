Шевченко відреагував на смерть Папи Римського, з яким був особисто знайомий
- Андрій Шевченко висловив співчуття та згадав особисту зустріч з Папою у 2014 році.
- Шевченко опублікував фото зі спільної зустрічі з Папою Римським на своїй сторінці в Інстаграмі.
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував смерть Папи Римського Франциска. Легенда футболу опублікував пост у своїх соціальних мережах.
У понеділок зранку, 21 квітня, у Ватикані відійшов у засвіти Папа Римський Франциск. Понтифіку було 88 років, пише 24 Канал.
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Шевченко згадав зустріч з понтифіком Франциском
Легендарний український футболіст Андрій Шевченко прокоментував смерть Папи Римського. Колишній гравець Мілана згадав особисте знайомство з понтифіком Франциском та висловив свої співчуття.
"Глибоко засмучений новиною про відхід Папи Франциска у вічність. Завжди берегтиму в пам’яті нашу зустріч у 2014 році – момент великого особистого значення.
Він присвятив своє життя вірі та співчуттю, завжди даруючи надію й підтримку людям у всьому світі. Вічна пам’ять. Спочивайте з миром!", – написав Шевченко в інстаграмі.
Також Шевченко опублікував спільні фото з Папою Римським під час зустрічі у 2014 році.
Андрій Шевченко та Папа Римський / фото з інстаграму президента УАФ
Зустріч Шевченка з Папою Франциском / фото з інстаграму президента УАФ
Нагадаємо, що Папа Римський Франциск очолював Католицьку церкву з 2013 року. Він народився у столиці Аргентини Буенос-Айресі та був першим понтифіком з Нового Світу.
Останнім часом Папа Римський мав великі проблеми зі здоров'ям. Він кілька разів потрапляв до лікарні та мав ускладнення після пневмонії.