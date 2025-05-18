Тренер Папи Римського розповів, як понтифік у секретному режимі займався спортом

Новий Папа Римський Лев XIV велику увагу приділяє своїй фізичній формі. Ще до обрання понтифіком він регулярно займався у спортзалі.

Папа Римський Лев XIV до свого обрання відвідував спортзал у Римі. Його особистим тренером був 26-річний Валеріо Мазелла, пише 24 Канал з посиланням на Il Messaggero.

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Тренер не міг повірити, що його клієнт став Папой Римським

Він розповів цікаві подробиці, як майбутній понтифік дбав про фізичну форму. За словами тренера, колишній кардинал почав відвідувати спортзал з 2023 року, коли прибув до Риму на посаду голови Дикастерії у справах єпископів.

Тут, у тренажерному залі, ніхто не знав, що Роберт, тепер Лев XIV, був кардиналом, найменше я, який його тренував,

– зазначив тренер.

Валеріо Мазелла був впевнений, що його клієнт є науковцем або професором.

"Коли його обрали Папою, побачивши його по телевізору, я одразу впізнав його. Я не міг повірити. По суті, я тренував майбутнього понтифіка: це неймовірно, але для мене він був клієнтом, як і будь-який інший, і поводився як усі клієнти цього спортзалу", – розповів тренер.

За словами тренера, кардинал приходив на заняття у звичному одязі. Він називався ім'ям – Роберт. Він дуже відповідально займався у спортзалі, куди приходив двічі на тиждень. Майбутній понтифік "завжди був добрим, ніколи не нервував та був дуже врівноваженим".

Для свого віку (нині Леву XIV 69 років – 24 Канал) він був у чудовій формі. У понтифіка "відмінне співвідношення м’язової маси, кісткової маси та жирової маси".

Тренування у спортзалі тривало приблизно годину. Зазвичай заняття розпочиналося з аеробіки та розминки на тренажерах, наприклад на біговій доріжці або велотренажері. Потім він виконував вправи для зміцнення м'язів.

Наостанок Валеріо Мазелла пожартував, що "тренажерний зал втратив такого поважного клієнта".

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