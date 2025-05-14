Тільки не запрошуйте "грішника": Папа Римський підколов першу ракетку світу
- Італійський тенісист Яннік Сіннер зустрівся з новообраним Папою Римським Левом XIV у Ватикані, де запропонував понтифіку зіграти в теніс.
- Папа Римський дотепно відповів на пропозицію організувати благодійний тенісний турнір, зазначивши, щоб не запрошували Сіннера, через переклад його прізвища як "грішник".
Лідер світового рейтингу ATP Яннік Сіннер зустрівся із новообраним Папою Римським Левом XIV. Італійський спортсмен запропонував понтифіку зіграти в теніс.
Італійський тенісист Яннік Сіннер відвідав резиденцію Папи Римського у Ватикані. Там він зустрівся з новообраним головою Католицької церкви Левом XIV, пише 24 Канал з посиланням на L’Unione Sarda.
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Сіннер приніс подарунки Папі Римському
На урочисту церемонію Сіннер прийшов разом з батьком та президентом Італійської федерації тенісу Анджело Бінагі. Зірковий тенісист подарував Папі Римському дві ракетки та запропонував зіграти партію.
У відповідь понтифік показав тенісисту кімнату з люстрами та з посмішкою відповів: "Залишмо це, краще не тут".
Відео зустрічі Сіннера з Папою Римським
На зустрічі із журналістами понтифіка запитали, чи не проти він організувати благодійний тенісний турнір. Папи Римський погодився та дотепно відповів представникам медіа: "Тільки не запрошуйте Сіннера". Річ у тім, що прізвище тенісиста з англійської перекладається як "грішник".
Нагадаємо, Яннік Сіннер вже відбув дискваліфікацію через порушення антидопінгових правил. Відсторонення тривало з 9 лютого по 4 травня.