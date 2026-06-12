Друг Льва XIV назвав людину, яка зробила Папу Римського вболівальником Реала

Папа Римський Лев XIV став прихильником мадридського Реала та був удостоєний звання почесного члена клубу. Під час своєї поїздки до Іспанії понтифік привернув увагу спортивних ЗМІ несподіваними висловлюваннями про футбол.

Під час поїздки до Мадрида Папа Римський не приховував своїх футбольних уподобань. Про це пише спортивне видання MARCA.

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Яке зізнання зробив Папа Римський?

Він неочікувано для всіх почав говорити про футбол і чесно розповів, яка команда йому подобається.

Це просто. Папа підтримує всі команди, але Прево (справжнє ім'я Папи при народженні – Роберт Прево) – за Реал,

– зазначив Лев XIV.

Дорогою до Барселони понтифік також з гумором прокоментував візит до Каталонії: "Я "вершковий", тож тут треба бути обережним".

За кого вболіває Папа Римський: дивіться відео

Хто прищепив Папі любов до "вершкових"?

Журналісти MARCA з'ясували, що футбольні смаки Папи сформувалися завдяки іспанському ченцю Мігелю Анхелю Мартіну з Вальядоліда. Вони разом працювали в Римі протягом 12 років (з 2001 по 2013 рік).

За словами Мігеля Анхеля, у рідному для Папи Чикаго футбол не був популярним. Проте під час спільної роботи в Італії Роберт Прево спочатку захопився римською Ромою, а згодом, через вплив колеги, став фанатом іспанського гранда.

Я вболіваю за Реал через Мігеля Анхеля,

– наводить видання слова понтифіка, які він сказав через роки спілкування.

Окрім європейського футболу, Лев XIV також цікавиться американським бейсболом, зокрема підтримує команду Чикаго Вайт Сокс, а у вільний час полюбляє грати в теніс.

Яка реакція Реала та Флорентіно Переса на зізнання Папи Римського?

Керівництво мадридського гранда миттєво відреагувало на його прихильність.

Папа Лев XIV разом із Флорентіно Пересом на стадіоні Сантьяго Бернабеу / Фото REALMADRID.COM

Переобраний президент клубу Флорентіно Перес провів особисту зустріч із понтифіком та підготував кілька подарунків: