Легенди збірних Франції і Парагваю влаштували скандал перед матчем своїх команд на Мундіалі

Колишні учасники чемпіонатів світу Хосе Луїс Чілаверт та Крістоф Дюгаррі пильно стежитимуть за першою з 1998 року зустріччю збірних Парагваю і Франції у плей-оф Мундіалю. Легенди добряче запалили інформпростір перед матчем, влаштувавши заочну словесну перепалку.

Розпочалося все з дошкульного коментаря на адресу якості гри парагвайців від чемпіона світу та Європи в етері на телебаченні. А у відповідь парагвайський голкіпер-рекордсмен взагалі себе не стримував, пише 24 Канал.

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Що спричинило скандал перед матчем Франції і Парагваю?

Крістоф Дюгаррі публічно висловив переконання, що Парагвай в 1/8 фіналу буде просто розгромлений французами, адже команда нібито "взагалі не здатна грати, а в її атаці все просто катастрофічно".

Хосе Луїс Чілаверт за словом в кишеню не поліз. У мережі X він фактично дозволив собі расистський коментар, написавши, що принаймні у 1998 році вони грали справді зі збірною Франції, а зараз будуть протистояти африканській команді.

Для Чілаверта це далеко не перше висловлювання за межею фолу. Він якось звинуватив Кіліана Мбаппе у тому, що той нібито живе з трансгендерним чоловіком, а появу камер і мікрофонів у арбітрів назвав "ожіночуванням футболу".

Чим відомі Дюгаррі і Чілаверт?

Крістоф Дюгаррі провів за збірну Франції 55 матчів, був учасником і переможцем чемпіонату світу-1998 та Євро-2000. На клубному рівні встиг пограти в Мілані і Барселоні, ставав чемпіоном Іспанії.

Хосе Луїс Чілаверт – один з найбільш легендарних воротарів світового футболу, автор 62 забитих м'ячів, що робить його другим найбільш результативним голкіпером в історії після Рожеріо Сені. Ніхто й ніколи з голкіперів не забивав більше Чілаверта на рівні національних збірних – вісім м'ячів. Разом зі збірною Парагваю Чілаверт брав участь у Мундіалях 1998 та 2002 років.