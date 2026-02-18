Російські спортсмени, які воювали проти України, хочуть потрапити на Паралімпіаду-2026

Російські спортсмени, які брали участь у війні проти України, заявляють про намір виступити на Паралімпійських іграх-2026. Частина з них уже входить до резерву або складу паралімпійської збірної Росії.

Водночас тема їхньої участі викликає гостру критику через зв’язок зі збройною агресією проти України. Про це повідомляє "Суспільне".

Російські військові-спортсмени рвуться на Паралімпіаду: що відомо?

У лютому стало відомо, що кілька російських і білоруських спортсменів отримали дозвіл виступити на Паралімпіаді в Італії. Це стало можливим після рішення Міжнародного паралімпійського комітету, який у 2025 році повернув Росію та Білорусь до паралімпійського руху після відсторонення на початку повномасштабної війни.

Участь деяких атлетів стала можливою завдяки так званим "двостороннім запрошенням" – індивідуальним допускам, які дозволяють обійти стандартні кваліфікаційні процедури.

Президент Паралімпійського комітету Росії заявляв, що до паралімпійських збірних і регіональних команд входять ветерани війни проти України. За його словами, таких уже сотні, а в новорічному зверненні 2026 року він згадував близько 500 військових, залучених до параспорту.

Росія активно просуває програми інтеграції військових у спорт, позиціонуючи це як один із ключових напрямів діяльності паралімпійського руху країни.

Журналісти встановили низку російських спортсменів, які воювали проти України та тепер заявляють про прагнення виступити на міжнародних змаганнях. Серед них:

Парасноубордист Іван Ширяєв отримав поранення на війні, втратив ногу та після реабілітації потрапив до резерву збірної Росії.

Росіянин Іван Ширяєв брав участь у війні проти України, а нині мріє про участь у Паралімпіаді. Фото з російського пропагандистського видання

Владіслав Шинкарь, який воював із 2014 року, після втрати обох ніг займається фехтуванням на візках і заявляє про намір представляти Росію на міжнародних аренах.

Владіслав Шинкарь воював проти України. Фото з російського пропагандистського ресурсу

Доброволець Ніколай Бондарєнко, що втратив руку під час боїв, став параспортсменом зі стрільби з лука й також заявляє про амбіції потрапити на Паралімпіаду.

Ніколай Бондарєнко добровільно пішов воювати проти України. Фото з російських пропагандиських ресурсів

Серед інших – військові, які після поранень займаються стрільбою, веслуванням, пауерліфтингом або командними видами спорту.

Якою була реакція України?

Українські спортсмени та представники спортивної спільноти різко критикують можливу участь російських військових у міжнародних змаганнях.

Зокрема, зазначається, що люди, які брали участь у війні проти України, не повинні представляти свою державу на світових спортивних аренах.

Хоча частина російських спортсменів уже отримала допуски, тема їхньої участі залишається політично чутливою. Залучення ветеранів війни до паралімпійського спорту може викликати нові дискусії щодо санкцій, нейтрального статусу спортсменів і ролі спорту під час війни.

