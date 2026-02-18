В то же время тема их участия вызывает острую критику из-за связи с вооруженной агрессией против Украины. Об этом сообщает "Суспільне".

В феврале стало известно, что несколько российских и белорусских спортсменов получили разрешение выступить на Паралимпиаде в Италии. Это стало возможным после решения Международного паралимпийского комитета, который в 2025 году вернул Россию и Беларусь к паралимпийскому движению после отстранения в начале полномасштабной войны.

Участие некоторых атлетов стало возможным благодаря так называемым "двусторонним приглашениям" – индивидуальным допускам, которые позволяют обойти стандартные квалификационные процедуры.

Президент Паралимпийского комитета России заявлял, что в паралимпийские сборные и региональные команды входят ветераны войны против Украины. По его словам, таких уже сотни, а в новогоднем обращении 2026 года он упоминал около 500 военных, привлеченных к параспорту.

Россия активно продвигает программы интеграции военных в спорт, позиционируя это как одно из ключевых направлений деятельности паралимпийского движения страны.

Журналисты установили ряд российских спортсменов, которые воевали против Украины и теперь заявляют о стремлении выступить на международных соревнованиях. Среди них:

Парасноубордист Иван Ширяев получил ранение на войне, потерял ногу и после реабилитации попал в резерв сборной России.

Россиянин Иван Ширяев участвовал в войне против Украины, а сейчас мечтает об участии в Паралимпиаде. Фото из российского пропагандистского издания

Владислав Шинкарь, который воевал с 2014 года, после потери обеих ног занимается фехтованием на колясках и заявляет о намерении представлять Россию на международных аренах.

Владислав Шинкарь воевал против Украины. Фото с российского пропагандистского ресурса

Доброволец Николай Бондаренко, потерявший руку во время боев, стал параспортсменом по стрельбе из лука и также заявляет об амбициях попасть на Паралимпиаду.

Николай Бондаренко добровольно пошел воевать против Украины. Фото с российских пропагандистских ресурсов

Среди других – военные, которые после ранений занимаются стрельбой, греблей, пауэрлифтингом или командными видами спорта.

Какой была реакция Украины?

Украинские спортсмены и представители спортивного сообщества резко критикуют возможное участие российских военных в международных соревнованиях.

В частности, отмечается, что люди, которые принимали участие в войне против Украины, не должны представлять свое государство на мировых спортивных аренах.

Хотя часть российских спортсменов уже получила допуски, тема их участия остается политически чувствительной. Привлечение ветеранов войны к паралимпийскому спорту может вызвать новые дискуссии относительно санкций, нейтрального статуса спортсменов и роли спорта во время войны.

