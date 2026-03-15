Україна бойкотувала фінальне шоу: як пройшла церемонія закриття Паралімпіади

У неділю, 15 березня, в Італії офіційно завершилися зимові Паралімпійські ігри-2026. Церемонія закриття зібрала спортсменів з усього світу та підсумувала десять днів напруженої боротьби.

Фінальне шоу відбулося у Кортіна-д’Ампеццо на історичній арені, яка має символічне значення для зимового спорту. Українська делегація бойкотувала церемонію закриття, повідомляє 24 Канал.

Як проходила церемонія закриття Паралімпійських ігор?

Під час шоу організатори підбили підсумки Паралімпіади та подякували спортсменам, які брали участь у змаганнях.

Культурна програма була присвячена італійській культурі та красі регіонів Мілана й Кортіни. За творчий задум відповідав художній керівник Анджело Бонелло, а сама церемонія отримала назву "Italian Souvenier".

Під час протокольної частини на сцену вийшли представники міст-організаторів, керівництво Міжнародного паралімпійського комітету та делегація майбутніх господарів Ігор-2030 у Французьких Альпах. Саме тоді відбулася традиційна передача прапора наступним організаторам.

На арену також вийшли спортсмени різних країн, які разом відзначили завершення Ігор після десяти днів змагань у біатлоні, лижних перегонах, гірськолижному спорті, сноубордингу, следж-хокеї та керлінгу на візках.

Українська команда бойкотувала церемонію закриття, як і інші офіційні заходи на цих Іграх, через присутність росіян та білорусів, яким дозволили виступати зі своїми прапорами. Останні взяли участь у параді країн-учасниць.



Росіяни на церемонії закриття Паралімпіади-2026

Кульмінацією вечора стало згасання паралімпійського вогню, що символічно поставило крапку в Іграх-2026. Після цього естафету офіційно передали наступній столиці зимових Паралімпійських ігор – Французьким Альпам, які приймуть турнір у 2030 році.

