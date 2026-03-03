МПК пояснив, чому заборонив форму України з Кримом на Паралімпіаді-2026

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року стартують у п'ятницю, 6 березня. Національна збірна України планувала виступати на Паралімпіаді в оновленій формі, однак у Міжнародному паралімпійському комітеті визнали її дизайн "політичним" і заборонили спортсменам змагатися в цьому екіпіруванні.

У МПК пояснили причини заборони форми збірної України на Паралімпіаді-2026. Про це розповів директор із комунікацій організації Крейг Спенс в коментарі для видання Главком.

Як МПК аргументував своє рішення?

За словами Спенса, форма українських спортсменів не відповідала вимогам Міжнародного паралімпійського комітету. На одязі учасників заборонено використовувати будь-які символи, що пов'язані з національною ідентичністю країни.

Згідно з правилами МПК щодо форми для Паралімпійських ігор тексти національних гімнів, мотиваційні слова, публічні/політичні повідомлення чи гасла, пов'язані з національною ідентичністю – заборонені. Карта країни підпадає під цю категорію, тому один елемент форми НПК України для Ігор-2026 не був схвалений. НПК України швидко запропонував альтернативу, яку схвалив МПК,

– пояснює Спенс.

Як українці відреагували на рішення МПК щодо заборони форми?

Владислав Гераскевич

Назвав таку заборону неприпустимою та несправедливою і закликав підтримати українських атлетів, протестуючи проти цього рішення під час Ігор. У зверненні в інстаграм він підкреслив, що українцям доводиться не тільки змагатися на спортивних аренах, а й боротися за свої права на міжнародній арені.

Валерій Сушкевич

За його словами, форма була дуже красива, дуже символічна і чітко мала підкреслити, що Україна існує в світі та Європі зі всіма своїми територіями без окупації.

Однак, через відмову організаторів, команді довелося терміново виготовляти інший комплект форми та доставити його автобусом до Італії, де вже перебувають українські паралімпійці.

Користувачі соцмереж

Переважна частина коментарів щодо МПК мала негативний характер.

