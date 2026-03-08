Олександра Кононова додала до золота Паралімпіади бронзу

Українська паратлетка Олександра Кононова у другий змагальний день Паралімпіади-2026 збільшила свій медальний доробок. Після перемоги у спринті з парабіатлону наша співвітчизниця піднялася на п'єдестал пошани в індивідуальній гонці.

На старт дистанції з чотирма вогневими рубежами для спортсменок у положенні стоячи, окрім Кононової, вийшли ще три українки. Але тільки Олександра заїхала в медалі, повідомляє 24 Канал.

Як виступили українки в індивідуальній гонці Паралімпіади?

Олександра Кононова припустилася лише однієї хиби на вогневих рубежах – промах під час першої стрільби перекреслив надії на перемогу, але не завадив фінішувати у чільній трійці.

Прикро за Людмилу Ляшенко – призерка спринту двічі не влучила у мішень і посіла четверте місце, не дотягнувшись до п'єдесталу пошани якраз на одну хвилину, зароблену штрафом.

Ірина Буй з трьома неточними пострілами завершила гонку на 7-ій позиції. Богдана Конашук схибила чотири рази і стала 9-ою у підсумковому протоколі.

Де Україна у медальному заліку?

Китай довів кількість золотих медалей аж до шести, тож обігнав збірну України у боротьбі за першу сходинку. У представників Піднебесної 14 нагород, в той час як у нас 8, з яких три золоті.

8 березня українці також виступають у парабіатлоні серед спортсменів з ураженням зору.