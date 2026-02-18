Паралімпійські ігри 2026 року: Росія та Білорусь змагатимуться під власними прапорами

Міжнародний паралімпійський комітет ухвалив рішення щодо Росії та Білорусі. Спортсменам з цих країн дозволили не лише брати участь у Паралімпіаді, а й виступати під власними прапорами.

За повідомленням МПК, шість російських і чотири білоруські спортсмени отримали дозвіл виступити на Зимових Паралімпійських іграх 2026 під прапорами своїх країн. Про це повідомляє Sky News.

Дивіться також "Вчора вбивали українців": Гераскевич заявив про військових у команді Росії на Паралімпіаді

Що відомо про допуск Росії та Білорусі на Паралімпіаді?

Після Олімпіади 2014 року в Сочі це вперше, коли російський прапор знову офіційно з'явиться на Паралімпійських змаганнях.

Спершу російських спортсменів позбавили права виступати під національним прапором через допінгові порушення, а згодом – у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну у 2022 році.

За інформацією МПК, Росія матиме двох спортсменів у парагірськолижному спорті та паралижних перегонах (чоловік і жінка), а також двох чоловіків у парасноуборді.

Білорусь отримала всі квоти в паралижних перегонах (один чоловік і три жінки).

Як в Україні відреагували на допуск Росії та Білорусі?

Депутат і борець Жан Беленюк заявив у своєму телеграм-каналі, що міжнародні спортивні інституції вже зробили другий крок назустріч росіянам: спочатку допустили їх до юнацьких Олімпійських ігор, а тепер – до Паралімпіади.

На його думку, наступним може стати допуск дорослої олімпійської збірної, але спершу перевіряють реакцію на участь паралімпійців.

Він розкритикував позицію МОК та МПК, заявивши, що це виглядає як загравання з агресором і матиме наслідки.

Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний у своєму фейсбуці зазначає, що в Росії паралімпійський рух використовується для героїзації учасників війни. А спортсмени, які підтримують агресію, отримують державні відзнаки.

Саме тому Україна запровадила санкції проти Паралімпійського комітету Росії та його очільника Павла Рожкова.

Також Бідний наголошує, що надання міжнародної трибуни російській символіці сприяє поширенню воєнної пропаганди та створює хибне враження "нормальності" війни.

Міністр закликає МПК проявити принциповість і не допустити використання спорту для політичної маніпуляції, підкреслюючи, що Україна й надалі відстоюватиме свої позиції на міжнародних майданчиках.

Що сказав Владсилав Гераскевич стосовно Росії на Паралімпіаді?