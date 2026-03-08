Тарас Радь здобув другу нагороду на Паралімпійських іграх-2026

Паратлет Тарас Радь став першим дворазовим призером Паралімпіади-2026 в українській команді. Парабіатлон продовжує приносити команді України медалі.

У другий змагальний день на старт індивідуальної гонки вийшли спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на лижах сидячи. Участь у цій дисципліні взяли п'ятеро наших співвітчизників, повідомляє 24 Канал.

Як виступили українці в індивідуальній гонці на Паралімпіаді?

Тарас Радь, який напередодні тріумфував у спринті, цього разу припустився одного промаху на вогневому рубежі. Ця штрафна хвилина коштувала йому потенційного срібла, тож на фініші спортсмен опинився на третій сходинці.

Олександр Алексик непогано йшов дистанцією, але останні два стрільбища пройшов з промахами, тому у підсумку став 9-им. Василь Кравчук настріляв чотири штрафні хвилини і посів 10-е місце. Григорій Шимко з трьома промахами фінішував 11-им. Павлу Балю не пішла стрільба – шість хвилин штрафу і 15-те місце.

Як змінилося положення України у медальному заліку?

З другою бронзою та шістьма медалями загалом Україна продовжує очолювати медальний залік, випереджаючи Китай за рахунок більшої кількості золота.

Сьогодні наші паратлети також братимуть участь в індивідуальних гонках в положенні стоячи та парабіатлоні для спортсменів з ураженням зору.