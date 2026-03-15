Збірна України бойкотуватиме церемонію закриття Паралімпіади-2026

Українська команда продовжить бойкотувати офіційні заходи Паралімпійських ігор 2026 року через присутність росіян і білорусів. На церемонії закриття 15 березня наших паратлетів і посадових осіб не буде.

Збірна не брала участі в церемонії відкриття на Веронській арені та вимагала не використовувати український прапор, але організатори проігнорували цю позицію. Так само бойкот поширюється на церемонію закриття на стадіоні керлінгу в Кортіні д'Ампеццо, повідомляє Укрінформ.

Яка позиція України щодо церемонії закриття Паралімпіади?

Через ганебне рішення Паралімпійського комітету допустити Росію та Білорусь на змагання під власними прапорами не лише Україна, а ще представники 15 інших країн проігнорували церемонію відкриття.

Під час Паралімпіади, за свідченнями атлетів та керівництва Національного паралімпійського комітету, організатори демонстрували відверту дискримінацію та зневагу щодо української команди, забороняли вивішування національних символів, збори команди в паралімпійському селищі, відверто підігрували росіянам.

Тож було ухвалено рішення продовжувати політику бойкоту офіційних заходів. На церемонії закриття, яку прийматиме стадіон керлінгу в Кортіна д'Ампеццо 15 березня, Україна не буде представлена.

Немає слів, що тут відбувалося. Як тут ці країни, які продовжують війну досі в Україні. Я не знаю, куди йде цей світ. У мене немає слів. Радість – це те, що нас підтримують більшість країн і кажуть, що ми з Україною. І моє бажання таке: я не хочу змагатися, щоб були поруч спортсмени з країн-вбивць, у мене немає бажання,

– розповів паралижник Григорій Вовчинський у коментарі ресурсу Суспільне Спорт.

Як Україна виступила на Паралімпійських іграх 2026 року?