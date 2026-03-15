Україна завершила виступи на Паралімпійських іграх – 2026: усі медалі та підсумкове місце

Зимова Паралімпіада-2026 позаду запам'ятається Україні як гучними перемогами, так і скандалами. Попри спроби організаторів принизити українську команду на користь росіян, збірна виступила успішно та везе додому чимало медалей.

24 Канал підбиває підсумки зимової Паралімпіади-2026 для України та згадує усіх призерів змагань у парабіатлоні та лижних перегонах.

Хто з українців здобував медалі на Паралімпіаді-2026?

Парабіатлон став найбільш успішною дисципліною для нашої команди: саме у ній було здобуто 16 із 19 медалей української команди.

Паралімпійськими чемпіонами Мілана та Кортіни-д'Ампеццо стали Тарас Радь, Олександр Казік і Олександра Кононова. Усі вони виграли спринтерські гонки ще у перший змагальний день.

Срібні медалі до скарбнички команди принесли Григорій Вовчинський, Ірина Буй, Ярослав Решетинський і Максим Мурашковський. А Тарас Радь і Олександр Казік до золота додали срібло.

Бронзові нагороди здобували Анатолій Ковалевський (дві медалі), Людмила Ляшенко і Дмитро Суярко. Олександра Кононова додала одразу дві бронзи до золота, а Тарас Радь став єдиним українцем у парабіатлоні, хто зібрав повний комплект нагород.

У лижних перегонах естафетна команда України виграла срібло, медаль цього ж ґатунку здобув Олександр Казік, а Олександра Кононова стала найбільш титулованою українською паратлеткою, додавши бронзу, яка стала п'ятою її медаллю.

Загалом у доробку України – 19 медалей.

Хто став українськими мультімедалістами на Паралімпіаді?

5 – Олександра Кононова : 1 золото, 1 срібло, 3 бронзи

: 1 золото, 1 срібло, 3 бронзи 4 – Тарас Радь : 1 золото, 2 срібла, 1 бронза

: 1 золото, 2 срібла, 1 бронза 3 – Олександр Казік : 1 золото, 2 срібла

: 1 золото, 2 срібла 2 – Людмила Ляшенко : 1 срібло, 1 бронза

: 1 срібло, 1 бронза 2 – Анатолій Ковалевський: 2 бронзи

Яке досягнення підкорилося Павлу Балю?

Паратлет, який втратив ноги на будівництві та знайшов своє покликання у спорті, став першим в історії України медалістом одразу і зимових, і літніх Паралімпійських ігор. У Парижі-2024 Баль був бронзовим призером змагань у гендбайку, а у Мілані-2026 додав до цього срібло в лижних перегонах в естафеті.

Яке місце Україна посіла в медальному заліку Паралімпійських ігор?

Згідно з даними на офіційному сайті Паралімпіади, після завершення усіх своїх дисциплін Україна посідає 7-му сходинку серед усіх країн – учасників Ігор.

Проте в разі перемоги в фіналі з парахокею збірна Канади може обігнати нас. Якщо ж канадці поступляться американцям, то срібла їм не вистачить, щоб обійти Україну.