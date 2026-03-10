Ганебно: сім’ю українського атлета змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
- На Паралімпіаді-2026 в Італії організатори змусили сім'ю українського спортсмена зняти національну символіку, що викликало обурення Національного паралімпійського комітету України.
- Українська сторона готує заяву з претензіями до організаторів за дискримінаційне поводження, тоді як російські прапори допускаються без проблем.
Президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич розповів про обурливий випадок на Паралімпіаді-2026 у Мілані та Кортіні. Родину українського спортсмена, яка приїхала до Італії повболівати за рідну людину, принизили незаконною вимогою.
Поки росіяни вперше з 2014 року можуть офіційно розмахувати своїми прапорами, до українців постійно відчувається дискримінаційне ставлення. Як пише Укрінформ, дійшло до того, що на стадіон не пускають з українським стягом.
Дивіться також Росія виходить зі спортивної ізоляції: які федерації вже зняли санкції
Що сталося на Паралімпіаді-2026?
За словами Валерія Сушкевича, організатори змагань змусили зняти національну українську символіку членів сім'ї учасника Паралімпіади, які купили квитки для того, щоб підтримати спортсмена.
Сім’я українського чемпіона приїхала з Тернополя, зайшла на стадіон з українським прапором, в українській одежі. Їх зупинили, забрали прапор, забрали хустку з орнаментом українським у мами чемпіона. І після того, як обібрали, вибачте, пустили на територію стадіону,
– обурився президент НПК.
Сушкевич запевнив, що українська сторона не збирається залишати цей інцидент без реакції. Паралімпійський комітет вже готує відповідну заяву з претензіями до організаторів щодо дискримінаційного поводження.
У цей день уночі було бомбардування з боку Росії. Це абсолютно цинічний прояв щодо української команди. Ми продовжуємо боротьбу, а до нас продовжується тиск,
– додав Валерій Сушкевич.
Це вже не перший випадок, коли в Італії протизаконним чином позбавляють українців права використовувати свої національні символи: раніше Сушкевич розповів, що до збірної звернулися з абсурдною вимогою зняти прапор з орнаментом, який супроводжує команду вже не першу Паралімпіаду.
Як в Італії ставляться до російської символіки?
- На відміну від українських прапорів, організатори Паралімпійських ігор спокійно ставляться до того, що країна-агресор використовує свої триколори.
- Вперше з 2014 року Росія допущена до Ігор у повноцінному статусі, а на змаганнях з гірськолижного спорту вже навіть лунав гімн країні-вбивці після того, як їхня паратлетка виграла золото.
- Ще під час Олімпійських ігор, коли прапори Росії були заборонені, стюарди на стадіонах закривали очі на те, що росіяни вивішували їх на трибунах.