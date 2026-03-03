"Ми не готуємо шолом пам'яті": як українці реагуватимуть на росіян під час Паралімпіади

Президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич розповів про те, як діятимуть представники нашої збірної на Паралімпіаді-2026, де присутні росіяни та білоруси під власним прапором. Змагання розпочинаються вже 6 березня.

Українська команда буде найбільшою за час виступів нашої держави на зимових Паралімпіадах. Настанов щодо поведінки в разі зустрічі на змагальних майданчиках з росіянами та білорусами паралімпійці не мають, сказав Сушкевич в інтерв'ю Укрінформу.

Як реагуватимуть українці на росіян і білорусів під час Паралімпіади?

За словами президента НПК, на кожній Паралімпіаді Україна робила кроки для забезпечення об'єднання світової спільноти проти країни-агресора.

Завжди у нас були два напрямки нашої діяльності на Паралімпійських іграх. Це спортивний результат – підняти прапор України, здобути перемогу для України. А ще об'єднати світ навколо України, боротися за мир, проти носіїв війни, проти країни-агресора, проти того, щоб ці суб'єкти були присутні в найгуманнішому спортивному русі в світі,

– пояснив Сушкевич.

При цьому посадовець зазначив, що символічних вчинків на кшталт шолому пам'яті, у якому хотів змагатися Владислав Гераскевич, паралімпійці не планують.

Чому росіян і білорусів допустили до Паралімпіади?