Парашутист мав доставити м'яч, спустившись на стадіон, але щось пішло не так. Ефектного приземлення не вийшло, адже чоловік застряг на даху стадіону, повідомляє 24 канал із посиланням на The Athletic.

Читайте також Поліція застосувала перцевий газ проти гравців на футбольному матчі в США: відео побоїща

Щось пішло не за планом

Перед початком матчу між Тулузою та Сейл Шаркс три парашутисти повинні були здійснити приземлення на поле з м'ячем. Однак один з них зачепився парашутом за дах стадіону.

У підсумку парашутист деякий час висів над трибунами, де знаходились фанати. Згодом відбулась рятувальна операція, аби зняти парашутиста з даху.

Парашутист застряг на даху: дивіться відео

Персонал, який працював на стадіоні, розмістив щити та захисні стійки у зоні над якою висів парашутист, а також встановили надувний мат, на випадок, якщо парашутист випадково зірветься.

Операція порятунку парашутиста: дивіться відео

Згодом для порятунку парашутиста було задіяно підйомний кран поженої машини та рятувальники. Чоловіка успішно звільнили та доставили вниз під гучні оплески вболівальників.

Порятунок парашутиста: дивіться відео

Після 40-хвилинної операції з порятунку парашутиста матч між Тулузою та Сейл Шаркс розпочався. У підсумку французькі регбісти обіграли суперників з Туманного Альбіону з рахунком 38:15.