Парашютист должен был доставить мяч, спустившись на стадион, но что-то пошло не так. Эффектного приземления не получилось, ведь мужчина застрял на крыше стадиона, сообщает 24 канал со ссылкой на The Athletic.

Читайте также Полиция применила перцовый газ против игроков на футбольном матче в США: видео побоища

Что-то пошло не по плану

Перед началом матча между Тулузой и Сейл Шаркс три парашютиста должны были совершить приземление на поле с мячом. Однако один из них зацепился парашютом за крышу стадиона.

В итоге парашютист некоторое время висел над трибунами, где находились фанаты. Впоследствии состоялась спасательная операция, чтобы снять парашютиста с крыши.

Парашютист застрял на крыше: смотрите видео

Персонал, который работал на стадионе, разместил щиты и защитные стойки в зоне над которой висел парашютист, а также установили надувной мат, на случай, если парашютист случайно сорвется.

Операция спасения парашютиста: смотрите видео

Впоследствии для спасения парашютиста был задействован подъемный кран пожарной машины и спасатели. Мужчину успешно освободили и доставили вниз под громкие аплодисменты болельщиков.

Спасение парашютиста: смотрите видео

После 40-минутной операции по спасению парашютиста матч между Тулузой и Сейл Шаркс начался. В итоге французские регбисты обыграли соперников из Туманного Альбиона со счетом 38:15.