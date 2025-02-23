Паркер нокаутував жалюгідного Баколе та поповнив список потенційних суперників Усика

В Ер-Ріяді відбувся останній бій у рамках андеркарду вечора боксу 22 лютого. У ньому Джозеф Паркер зустрічався із Мартіном Баколе.

Конголезький боксер в останній момент замінив у протистоянні Даніеля Дюбуа. "Динаміт" захворів та не зміг вийти у ринг. Мартін Баколе прилетів в Ер-Ріяд взагалі без підготовки, повідомляє 24 Канал.

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Не бій, а цирк

Вже із першого раунду було видно різницю у підготовці Паркера та не підготовці Баколе. Мартін був дуже повільним та вибухнув лише перед гонгом першого раунду. Джозеф викидав потужні двійки та тримав дистанцію.

У ближньому бою Мартін намагався влучити якомога більше разів по голові новозеландського суперника. Але це йому погано вдавалось.

Рівно один повний раунд протримався Баколе. У другій трихвилинці Паркер нокаутував суперника, який ледь тримався на ногах. Джозеф захистив пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBO у хевівейті та став потенційним суперником Олександра Усика.

Навіщо приїжджав Баколе в Ер-Ріяд залишається загадкою.