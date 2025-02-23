Паркер нокаутував жалюгідного Баколе та поповнив список потенційних суперників Усика
- Джозеф Паркер нокаутував Мартіна Баколе у другому раунді в Ер-Ріяді.
- Паркер став потенційним суперником Олександра Усика після захисту пояса WBO у хевівейті.
В Ер-Ріяді відбувся останній бій у рамках андеркарду вечора боксу 22 лютого. У ньому Джозеф Паркер зустрічався із Мартіном Баколе.
Конголезький боксер в останній момент замінив у протистоянні Даніеля Дюбуа. "Динаміт" захворів та не зміг вийти у ринг. Мартін Баколе прилетів в Ер-Ріяд взагалі без підготовки, повідомляє 24 Канал.
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Не бій, а цирк
Вже із першого раунду було видно різницю у підготовці Паркера та не підготовці Баколе. Мартін був дуже повільним та вибухнув лише перед гонгом першого раунду. Джозеф викидав потужні двійки та тримав дистанцію.
У ближньому бою Мартін намагався влучити якомога більше разів по голові новозеландського суперника. Але це йому погано вдавалось.
Рівно один повний раунд протримався Баколе. У другій трихвилинці Паркер нокаутував суперника, який ледь тримався на ногах. Джозеф захистив пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBO у хевівейті та став потенційним суперником Олександра Усика.
Навіщо приїжджав Баколе в Ер-Ріяд залишається загадкою.