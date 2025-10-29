Обов'язковий претендент на бій проти Олександра Усика відверто розповів, що йому сподобалось боксувати проти Джозефа Паркера. Також Фабіо Вордлі зізнався, що був би не "проти" знову вийти в один ринг проти новозеландця, передає 24 Канал із посиланням на DAZN.

Цікаво ШІ спрогнозував переможця бою Усик – Вордлі: хто фаворит

Від кого залежить доля реваншу Вордлі – Паркер?

Британський боксер запевнив, що доля його реваншу проти Джозефа залежить лише від Усика.

Я б з радістю провів реванш з Паркером. Мені здається, бій вийшов цікавим. Ніхто не скаже, що було нудно. Я не проти реваншу, але все залежить від Усика. Подивимося, чи будуть у нас переговори і що з цього вийде,

– заявив Вордлі.

Відзначимо, що видання Boxing News 24 повідомляло, що бій Усика проти Вордлі може не відбутись. Начебто менеджер українського чемпіона Егіс Клімас розповідав, що Олександр не в захваті від такого поєдинку, адже не хоче ризикувати усім заради такого неприбуткового двобою.

Цікаво, що Усик досі ніяк не прокоментував перемогу свого обов'язкового суперника Вордлі над Паркером. Натомість у боксерській спільноті вже активно обговорюють можливий бій за участю українця. До слова, британський ветеран боксу Дерек Чісора вважає, що у його земляка просто не буде шансів на перемогу в очній дуелі проти абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Раніше видання Sky Sports процитувало слова Паркера щодо його можливого реваншу проти Вордлі. Новозеландець не вірить у те, що у своєму наступному бою знову поб'ється із Фабіо. Все через Усика. Однак вірить, що у майбутньому колись проведе реванш проти цього наразі непереможного британського нокаутера.

Що відомо про бій Вордлі – Паркер?