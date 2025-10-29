Обов'язковий претендент на бій проти Олександра Усика відверто розповів, що йому сподобалось боксувати проти Джозефа Паркера. Також Фабіо Вордлі зізнався, що був би не "проти" знову вийти в один ринг проти новозеландця, передає 24 Канал із посиланням на DAZN.
Цікаво ШІ спрогнозував переможця бою Усик – Вордлі: хто фаворит
Від кого залежить доля реваншу Вордлі – Паркер?
Британський боксер запевнив, що доля його реваншу проти Джозефа залежить лише від Усика.
Я б з радістю провів реванш з Паркером. Мені здається, бій вийшов цікавим. Ніхто не скаже, що було нудно. Я не проти реваншу, але все залежить від Усика. Подивимося, чи будуть у нас переговори і що з цього вийде,
– заявив Вордлі.
Відзначимо, що видання Boxing News 24 повідомляло, що бій Усика проти Вордлі може не відбутись. Начебто менеджер українського чемпіона Егіс Клімас розповідав, що Олександр не в захваті від такого поєдинку, адже не хоче ризикувати усім заради такого неприбуткового двобою.
Цікаво, що Усик досі ніяк не прокоментував перемогу свого обов'язкового суперника Вордлі над Паркером. Натомість у боксерській спільноті вже активно обговорюють можливий бій за участю українця. До слова, британський ветеран боксу Дерек Чісора вважає, що у його земляка просто не буде шансів на перемогу в очній дуелі проти абсолютного чемпіона світу у хевівейті.
Раніше видання Sky Sports процитувало слова Паркера щодо його можливого реваншу проти Вордлі. Новозеландець не вірить у те, що у своєму наступному бою знову поб'ється із Фабіо. Все через Усика. Однак вірить, що у майбутньому колись проведе реванш проти цього наразі непереможного британського нокаутера.
Що відомо про бій Вордлі – Паркер?
25 жовтня Вордлі нокаутував Паркера в 11-му раунді. Фабіо врятувався від поразки за рішенням суддів, адже на момент зупинки бою саме Джозеф володів перевагою за їх підрахунками.
За переможний поєдинок Вордлі отримав 500 тисяч доларів, а Паркер – два мільйони. Однак ці суми можуть зрости завдяки проданим трансляціям боксерського шоу.
Фабіо здобув свою 20-ту перемогу (19 – нокаутом) та одна нічия. Натомість Паркер зазнав своєї четвертої поразки на профі-рингу у 40-ка боях. Також за його спиною 36 перемог (24 – нокаутом).
Після бою Джозеф оцінив силу удару суперника, зробивши застереження для Усика.