Обязательный претендент на бой против Александра Усика откровенно рассказал, что ему понравилось боксировать против Джозефа Паркера. Также Фабио Уордли признался, что был бы не "против" снова выйти в один ринг против новозеландца, передает 24 Канал со ссылкой на DAZN.
От кого зависит судьба реванша Уордли – Паркер?
Британский боксер заверил, что судьба его реванша против Джозефа зависит только от Усика.
Я бы с радостью провел реванш с Паркером. Мне кажется, бой получился интересным. Никто не скажет, что было скучно. Я не против реванша, но все зависит от Усика. Посмотрим, будут ли у нас переговоры и что из этого получится,
– заявил Уордли.
Отметим, что издание Boxing News 24 сообщало, что бой Усика против Уордли может не состояться. Вроде бы менеджер украинского чемпиона Эгис Климас рассказывал, что Александр не в восторге от такого поединка, ведь не хочет рисковать всем ради такого неприбыльного поединка.
Интересно, что Усик до сих пор никак не прокомментировал победу своего обязательного соперника Уордли над Паркером. Зато в боксерском сообществе уже активно обсуждают возможный бой с участием украинца. К слову, британский ветеран бокса Дерек Чисора считает, что у его земляка просто не будет шансов на победу в очной дуэли против абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Ранее издание Sky Sports процитировало слова Паркера относительно его возможного реванша против Уордли. Новозеландец не верит в то, что в своем следующем бою снова подерется с Фабио. Все из-за Усика. Однако верит, что в будущем когда-то проведет реванш против этого пока непобедимого британского нокаутера.
Что известно о бое Уордли – Паркер?
25 октября Уордли нокаутировал Паркера в 11-м раунде. Фабио спасся от поражения по решению судей, ведь на момент остановки боя именно Джозеф владел преимуществом по их подсчетам.
За победный поединок Уордли получил 500 тысяч долларов, а Паркер – два миллиона. Однако эти суммы могут возрасти благодаря проданным трансляциям боксерского шоу.
Фабио одержал свою 20-ю победу (19 – нокаутом) и одна ничья. Зато Паркер потерпел свое четвертое поражение на профи-ринге в 40-ка боях. Также за его спиной 36 побед (24 – нокаутом).
После боя Джозеф оценил силу удара соперника, сделав предостережение для Усика.