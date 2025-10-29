Обязательный претендент на бой против Александра Усика откровенно рассказал, что ему понравилось боксировать против Джозефа Паркера. Также Фабио Уордли признался, что был бы не "против" снова выйти в один ринг против новозеландца, передает 24 Канал со ссылкой на DAZN.

Интересно ИИ спрогнозировал победителя боя Усик – Уордли: кто фаворит

От кого зависит судьба реванша Уордли – Паркер?

Британский боксер заверил, что судьба его реванша против Джозефа зависит только от Усика.

Я бы с радостью провел реванш с Паркером. Мне кажется, бой получился интересным. Никто не скажет, что было скучно. Я не против реванша, но все зависит от Усика. Посмотрим, будут ли у нас переговоры и что из этого получится,

– заявил Уордли.

Отметим, что издание Boxing News 24 сообщало, что бой Усика против Уордли может не состояться. Вроде бы менеджер украинского чемпиона Эгис Климас рассказывал, что Александр не в восторге от такого поединка, ведь не хочет рисковать всем ради такого неприбыльного поединка.

Интересно, что Усик до сих пор никак не прокомментировал победу своего обязательного соперника Уордли над Паркером. Зато в боксерском сообществе уже активно обсуждают возможный бой с участием украинца. К слову, британский ветеран бокса Дерек Чисора считает, что у его земляка просто не будет шансов на победу в очной дуэли против абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Ранее издание Sky Sports процитировало слова Паркера относительно его возможного реванша против Уордли. Новозеландец не верит в то, что в своем следующем бою снова подерется с Фабио. Все из-за Усика. Однако верит, что в будущем когда-то проведет реванш против этого пока непобедимого британского нокаутера.

Что известно о бое Уордли – Паркер?