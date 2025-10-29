Вордлі розповів, від кого залежить його реванш із Паркером: чи йде мова про Усика

У ніч проти 26 жовтня (в Україні) Фабіо Вордлі переміг нокаутом Джозефа Паркера у бою за право побитись із Олександром Усиком. Британський боксер оцінив свої шанси провести реванш проти Паркера.

Обов'язковий претендент на бій проти Олександра Усика відверто розповів, що йому сподобалось боксувати проти Джозефа Паркера. Також Фабіо Вордлі зізнався, що був би не "проти" знову вийти в один ринг проти новозеландця, передає 24 Канал із посиланням на DAZN.

Від кого залежить доля реваншу Вордлі – Паркер?

Британський боксер запевнив, що доля його реваншу проти Джозефа залежить лише від Усика.

Я б з радістю провів реванш з Паркером. Мені здається, бій вийшов цікавим. Ніхто не скаже, що було нудно. Я не проти реваншу, але все залежить від Усика. Подивимося, чи будуть у нас переговори і що з цього вийде,

– заявив Вордлі.

Відзначимо, що видання Boxing News 24 повідомляло, що бій Усика проти Вордлі може не відбутись. Начебто менеджер українського чемпіона Егіс Клімас розповідав, що Олександр не в захваті від такого поєдинку, адже не хоче ризикувати усім заради такого неприбуткового двобою.

Цікаво, що Усик досі ніяк не прокоментував перемогу свого обов'язкового суперника Вордлі над Паркером. Натомість у боксерській спільноті вже активно обговорюють можливий бій за участю українця. До слова, британський ветеран боксу Дерек Чісора вважає, що у його земляка просто не буде шансів на перемогу в очній дуелі проти абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Раніше видання Sky Sports процитувало слова Паркера щодо його можливого реваншу проти Вордлі. Новозеландець не вірить у те, що у своєму наступному бою знову поб'ється із Фабіо. Все через Усика. Однак вірить, що у майбутньому колись проведе реванш проти цього наразі непереможного британського нокаутера.

Що відомо про бій Вордлі – Паркер?