Уордли рассказал, от кого зависит его реванш с Паркером: идет ли речь об Усике

В ночь на 26 октября (в Украине) Фабио Уордли победил нокаутом Джозефа Паркера в бою за право подраться с Александром Усиком. Британский боксер оценил свои шансы провести реванш против Паркера.

Обязательный претендент на бой против Александра Усика откровенно рассказал, что ему понравилось боксировать против Джозефа Паркера. Также Фабио Уордли признался, что был бы не "против" снова выйти в один ринг против новозеландца, передает 24 Канал со ссылкой на DAZN.

От кого зависит судьба реванша Уордли – Паркер?

Британский боксер заверил, что судьба его реванша против Джозефа зависит только от Усика.

Я бы с радостью провел реванш с Паркером. Мне кажется, бой получился интересным. Никто не скажет, что было скучно. Я не против реванша, но все зависит от Усика. Посмотрим, будут ли у нас переговоры и что из этого получится,

– заявил Уордли.

Отметим, что издание Boxing News 24 сообщало, что бой Усика против Уордли может не состояться. Вроде бы менеджер украинского чемпиона Эгис Климас рассказывал, что Александр не в восторге от такого поединка, ведь не хочет рисковать всем ради такого неприбыльного поединка.

Интересно, что Усик до сих пор никак не прокомментировал победу своего обязательного соперника Уордли над Паркером. Зато в боксерском сообществе уже активно обсуждают возможный бой с участием украинца. К слову, британский ветеран бокса Дерек Чисора считает, что у его земляка просто не будет шансов на победу в очной дуэли против абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Ранее издание Sky Sports процитировало слова Паркера относительно его возможного реванша против Уордли. Новозеландец не верит в то, что в своем следующем бою снова подерется с Фабио. Все из-за Усика. Однако верит, что в будущем когда-то проведет реванш против этого пока непобедимого британского нокаутера.

Что известно о бое Уордли – Паркер?