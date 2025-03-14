Гравець МЮ переконав суддю не ставити пенальті у ворота суперників: відео благородного вчинку

У четвер, 13 березня, відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. В одному з них Манчестер Юнайтед удома приймав Реал Сосьєдад.

У цьому поєдинку стався епізод, який є втіленням фейр-плей у чистому вигляді. Благородним вчинком відзначився лівий захисник "червоних дияволів" Патрік Доргу.

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Зразкова поведінка захисника МЮ

На 84-й хвилині зустрічі данський футболіст на швидкості увірвався до штрафного майданчику гостей, а захисник Реал Сосьєдада Амарі Траоре зіграв у підкаті. Після цього арбітр матчу Іманоль Альгуасіль призначив пенальті у ворота іспанського клубу.

Патрік одразу ж підбіг до рефері та зізнався, що суперник зіграв чисто проти нього. Суддя пішов після цього переглянути VAR і переконався, що дійсно не було фолу та скасував своє рішення.

Як Доргу дотримався принципу чесної гри: дивіться відео

На післяматчевій пресконференції головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував вчинок Патріка Доргу, повідомляє 24 Канал із посиланням на NRK. Він похвалив свого підопічного за чесність і висловив задоволення від того, що цей епізод не завадив його команді пробитися до наступної стадії турніру.

Це добре. Я пишаюся ним, але не знаю чи сказав би те саме, якби рахунок був іншим. Хороший виступ з його боку,

– сказав португалець.

Важливо. Цей епізод стався за рахунку 2:1, коли "червоні дияволи" мали перевагу лише в один м'яч за сумою двох поєдинків (у першому команди зіграли внічию 1:1). Після цього МЮ забив ще два голи та здобув комфортну перемогу.

Зазначимо, що у чвертьфіналі Ліги Європи Манчестер Юнайтед зіграє проти французького Ліона. Матчі відбудуться 10 та 17 квітня.