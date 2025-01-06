Легендарний Патрік Клюйверт стане тренером екзотичної країни, яку спробує вивести на ЧС-2026

Зірка нідерландського футболу Патрік Клюйверт знову спробує заявити про себе у тренерській ролі. Спеціаліст має вивести посередню азійську збірну на чемпіонат світу.

Колишній нідерландський нападник Патрік Клюйверт є культовим гравцем 90-х років минулого століття. Футболіст пограв за Аякс, Мілан, Барселону, Ньюкасл, Валенсію, ПСВ та Лілль.

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Повернення Клюйверта

Разом із Аяксом Клюйверт виграв Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА, забивши у фіналах обох турнірів. Втім його тренерська кар'єра поки не виходить успішною.

Патрік без особливого успіху потренував збірну Кюрасао (2015-2016) та турецький клуб Адана Демірспор (2023). Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Voetbal International, вже найближчим часом Клюйверт знову стане тренером.

48-річний нідерландець підпише дворічний контракт зі збірною Індонезії. У ній він замінить корейського спеціаліста Те Йон Шина. Перед Клюйвертом поставлена задача кваліфікації команди на ЧС-2026.

Шлях Індонезії на ЧС-2026

Наразі у азійському відборі до Мундіалю триває третій раунд. Індонезія опинилась в групі С, де набрала шість очок у шести іграх. За чотири тури до фінішу беззаперечним фаворитом секстету є Японія із 16 балами.

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Австралія набрала сім очок, тоді як у Індонезії, Саудівської Аравії, Бахрейна та Китаю по 6 балів. Напряму на ЧС-2026 вийдуть дві найкращі команди групи, тоді як 3-4 місця вийдуть у наступну стадію.

Цікавий факт. Індонезія має у своїй історії один виступ на чемпіонатах світу. У 1938 році команда брала участь на Мундіалі у Франції під назвою Ост-Індія та відіграла всього один матч, програвши в 1/8 фіналу Угорщини (0:6).

Там будуть розіграні ще дві прямі путівки на чемпіонат світу та одна путівка у міжконтинентальний плей-оф. Сам турнір відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.