Кривбас оголосив ім'я нового тренера: хто очолив криворізький клуб

Після завершення сезону-2024/2025 у низці клубів УПЛ відбулася зміна головного тренера. Цим шляхом пішов і Кривбас, який напередодні залишив Юрій Вернидуб.

У понеділок, 9 червня, криворізький клуб оголосив ім'я нового наставника. Ним став нідерландський спеціаліст Патрік ван Леувен, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Кривбаса.

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Четвертий клуб для ван Леувена в Україні

Він підписав довгостроковий контракт із клубом терміном на три роки. Нідерландець заявив, що радий новому виклику в кар'єрі та розповів, яким бачить майбутній розвиток Кривбаса:

Радий запрошенню очолити Кривбас. Клуб з великими традиціями. Хочу, щоб моя команда грала у цікавий і атакувальний футбол. Ми маємо сильних гравців, яким допоможемо розвиватись у подальшому та будемо намагатись забезпечити успіх Кривбасу в довгостроковій перспективі.

Зазначимо, що попереднім місцем роботи Патріка ван Леувена був Металіст 1925. Він залишив харків'ян у середині травня.

До слова. Це вже четвертий поспіль український клуб для нідерландця за чотири сезони. До цього він також очолював Зорю та Шахтар.

Нагадаємо, що напередодні головного тренера також змінив ЛНЗ. Черкаський клуб очолив екснаставник Руха.