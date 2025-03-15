"Він гравець світового рівня": футболіст збірної України отримав заслужене визнання від тренера

Руслан Маліновський після серйозної травми вперше за п'ять місяців вийшов у стартовому складі Дженоа. Сталося це в матчі 29 туру Серії А проти Лечче.

Українець відзначив цю подію двома асистами за 55 хвилин, які провів на полі. Вони допомогли "грифонам" здобути перемогу з рахунком 2:1.

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Вієйра покладає великі сподівання на українця

По завершенню поєдинку головний тренер Дженоа Патрік Вієйра прокоментував виступ своєї команди, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sos Fanta. Окремо він висловився про Руслана Маліновського, відзначивши високий рівень українця.

"Приємно бачити Руслана на полі. Міретті забив два голи, а він дуже гарно виконав ці передачі. Перший асист був прекрасним, другий також. Він показав якість у цих двох голах, але я все ще хочу більшого й очікую, що він заб'є більше голів і зробить більше гольових передач, тому що він важливий гравець.

Він футболіст світового рівня. Він демонструє свою індивідуальність і фізичні якості. Він ще не готовий на 100%, але прогресує з кожним тижнем", – заявив Вієйра.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Руслан Маліновський провів вісім поєдинків на клубному рівні, у яких записав собі в актив три результативні передачі.

Зазначимо, що наступний матч Дженоа відбудеться 29 березня. "Грифони" о 19:00 за київським часом на виїзді протистоятимуть Ювентусу.