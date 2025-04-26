23 травня у Парижі відбудеться бійцівське шоу. У промоушені PFL дебютує відомий футболіст Патріс Евра.

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Дебют футболіста в MMA

Патріс офіційно дебютує у змішаних єдиноборствах на турнірі PFL Europe у паризькій Accor Arena. У віці 43 років він візьме участь у показовому поєдинку, проте ім'я його суперника поки не оголошено, пише 24 канал з посиланням на PFL.

Евра почав тренування в бойових мистецтвах ще в 2016 році, займаючись під керівництвом французького бійця PFL Седріка Думбе. Він висловив упевненість у своїй готовності до бою і пообіцяв влаштувати видовищне шоу для вболівальників.

Турнір PFL Europe у Парижі покаже поєдинки за участю таких бійців, як Мансур Барнауї та Арчі Колган, а також чвертьфінали турніру в легкій вазі.

Відзначимо, що Патріс Евра завершив футбольну кар'єру у 2018 році.