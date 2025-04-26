23 мая в Париже состоится бойцовское шоу. В промоушене PFL дебютирует известный футболист Патрис Эвра.

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Дебют футболиста в MMA

Патрис официально дебютирует в смешанных единоборствах на турнире PFL Europe в парижской Accor Arena. В возрасте 43 лет он примет участие в показательном поединке, однако имя его соперника пока не объявлено, пишет 24 канал со ссылкой на PFL.

Эвра начал тренировки в боевых искусствах еще в 2016 году, занимаясь под руководством французского бойца PFL Седрика Думбе. Он выразил уверенность в своей готовности к бою и пообещал устроить зрелищное шоу для болельщиков.

Турнир PFL Europe в Париже покажет поединки с участием таких бойцов, как Мансур Барнауи и Арчи Колган, а также четвертьфиналы турнира в легком весе.

Отметим, что Патрис Эвра завершил футбольную карьеру в 2018 году.