В ночь на 22 апреля россияне массово атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебные заведения и транспортные средства.

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Грузин пережил атаку

Об очередном российском обстреле спортсмен высказался у себя в соцсетях, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Романа Долидзе.

"Я часто приезжаю в Украину, меня многое связывает с Одессой. Здесь я начал учиться, заниматься единоборствами, здесь я состоялся как профессиональный боец. До сих пор у меня осталось много друзей. Сегодня Одессу бомбили особенно сильно (из того, что я видел) – я видел много взрывов прямо из своего окна. Это должно закончиться. Всем мира и добра", – написал Роман Долидзе.

Отметим, что Роман становился шестикратным чемпионом Украины по грепплингу. С 2016 года грузин начал выступать в MMA.