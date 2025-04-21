В ночь на 27 апреля в американском Канзасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66. В одном из поединков шоу должен был дебютировать боец из Афганистана Ахмад Сахаил Хассанзада, пишет 24 Канал со ссылкой на CBS News.

Читайте также Скандальный комментатор, который оскорбил Зеленского, решил посетить Россию

В чем обвиняют афганского бойца ММА

За неделю до события афганского бойца ММА арестовала полиция Сакраменто. Ахмада обвиняют в сексуальных отношениях с несовершеннолетним лицом.

Расследование по этому делу началось еще в начале 2024 года. Бойцу из Афганистана приписывают развратные действия с ребенком в возрасте до 14 лет. По информации источника, 28-летний спортсмен признал свою вину.

Сейчас Хассанзада находится в тюрьме округа Сакраменто. Сумма его залога составляет 400 тысяч долларов. Судебное заседание назначено на 22 апреля.

UFC срочно разорвала контракт с бойцом и отменила его участие на турнире в Канзасе.

Что известно об афганском бойце ММА