У ніч на 27 квітня в американському Канзасі відбудеться турнір зі змішаних єдиноборств UFC on ESPN 66. В одному з поєдинків шоу повинен був дебютувати боєць з Афганістану Ахмад Сахаїл Хассанзада, пише 24 Канал з посиланням на CBS News.

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У чому звинувачують афганського бійця ММА

За тиждень до події афганського бійця ММА заарештувала поліція Сакраменто. Ахмада звинувачують у сексуальних стосунках з неповнолітньою особою.

Розслідування у цій справі розпочалося ще на початку 2024 року. Бійцю з Афганістану приписують розпусні дії з дитиною віком до 14 років. За інформацією джерела, 28-річний спортсмен визнав свою провину.

Наразі Хассанзада перебуває у в’язниці округу Сакраменто. Сума його застави становить 400 тисяч доларів. Судове засідання призначено на 22 квітня.

UFC терміново розірвала контракт з бійцем та скасувала його участь на турнірі в Канзасі.

Що відомо про афганського бійця ММА