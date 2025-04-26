Ексфутболіст Манчестер Юнайтед проведе дебютний бій в MMA
- Колишній захисник Манчестер Юнайтед Патріс Евра дебютує в MMA на турнірі PFL Europe у Парижі у віці 43 років.
- Евра почав тренування в бойових мистецтвах у 2016 році, а його дебютний бій буде показовим, ім'я суперника поки не оголошено.
Колишній захисник Манчестер Юнайтед Патріс Евра дебютує в MMA. Бій відбудеться у Парижі.
23 травня у Парижі відбудеться бійцівське шоу. У промоушені PFL дебютує відомий футболіст Патріс Евра.
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Дебют футболіста в MMA
Патріс офіційно дебютує у змішаних єдиноборствах на турнірі PFL Europe у паризькій Accor Arena. У віці 43 років він візьме участь у показовому поєдинку, проте ім'я його суперника поки не оголошено, пише 24 канал з посиланням на PFL.
Евра почав тренування в бойових мистецтвах ще в 2016 році, займаючись під керівництвом французького бійця PFL Седріка Думбе. Він висловив упевненість у своїй готовності до бою і пообіцяв влаштувати видовищне шоу для вболівальників.
Турнір PFL Europe у Парижі покаже поєдинки за участю таких бійців, як Мансур Барнауї та Арчі Колган, а також чвертьфінали турніру в легкій вазі.
Відзначимо, що Патріс Евра завершив футбольну кар'єру у 2018 році.