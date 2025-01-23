УКР РУС
23 січня 2025, 18:20
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Карпати розривають трансферний ринок: "леви" підписали аргентинського хавбека

Сергій Шаховець
Основні тези
  • Карпати підписали аргентинського півзахисника Патрісіо Танду на правах оренди до кінця року з можливістю викупу.
  • Танда став шостим новачком Карпат у зимове трансферне вікно; команда також підписала п'ять інших гравців і відпустила кількох футболістів.
  • 22-річний Танда, вихованець Бока Хуніорс, раніше грав за Расінг та Уніон Санта-Фе, оцінений у 75 тисяч євро.

"Зелено-білі" активно проводять зимове трансферне вікно. Черговим новачком команди Владислава Лупашка став аргентинський півзахисник Патрісіо Танда.

Львівські Карпати оголосили про підписання опорного півзахисника Патрісіо Танди. 22-річний футболіст гратиме за "левів" до кінця року на правах оренди, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт львів'ян.

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Вихованець Бока Хуніорс поповнив Карпати

Карпати матимуть змогу викупити права на футболіста в аргентинського Расінга, якщо Танда добре проявить себе у чемпіонаті України.

22-річний футболіст переважно грає на позиції опорного півзахисника. Патрісіо є вихованцем кількох футбольних академій, в тому числі легендарного Бока Хуніорс. У 2018 році Танда став гравцем Расінг з Авальянеди, де він був капітаном дублюючої команди.

Останні півтора року Патрісіо виступав на правах оренди за Уніон Санта-Фе. У цій команді він відіграв 28 поєдинків, але результативними діями не відзначився. Портал Transfermarkt оцінює вартість новачка Карпат у 75 тисяч євро.

Трансферні зміни у Карпатах

  • Зазначимо, що Танда став шостим зимовим новачком Карпат. Раніше команда Лупашка підписала захисника Тимура Стецькова (Кривбас) та чотирьох гравців Руху: Олексія Сича, Олега Федора, Іллю Квасницю та Ігора Краснопіра.
  • Покинули "зелено-білих" Артур Рябов, Юрій Тлумак (обидва стали гравцями Руху), Денис Устименко (Оболонь), Тимофій Сухар (вільний агент) та Максим Мельниченко (Полісся). 