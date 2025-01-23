Карпати розривають трансферний ринок: "леви" підписали аргентинського хавбека

"Зелено-білі" активно проводять зимове трансферне вікно. Черговим новачком команди Владислава Лупашка став аргентинський півзахисник Патрісіо Танда.

Львівські Карпати оголосили про підписання опорного півзахисника Патрісіо Танди. 22-річний футболіст гратиме за "левів" до кінця року на правах оренди, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт львів'ян.

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Вихованець Бока Хуніорс поповнив Карпати

Карпати матимуть змогу викупити права на футболіста в аргентинського Расінга, якщо Танда добре проявить себе у чемпіонаті України.

22-річний футболіст переважно грає на позиції опорного півзахисника. Патрісіо є вихованцем кількох футбольних академій, в тому числі легендарного Бока Хуніорс. У 2018 році Танда став гравцем Расінг з Авальянеди, де він був капітаном дублюючої команди.

Останні півтора року Патрісіо виступав на правах оренди за Уніон Санта-Фе. У цій команді він відіграв 28 поєдинків, але результативними діями не відзначився. Портал Transfermarkt оцінює вартість новачка Карпат у 75 тисяч євро.

Трансферні зміни у Карпатах