Екстренер Мілана раптово заговорив про бажання очолити збірну України

Колишній наставник донецького Шахтаря Паулу Фонсека висловився про своє ймовірне повернення в український футбол. Головний тренер французького Ліона відверто розповів, які українські варіанти розглядав би для продовження кар'єри.

Португальський спеціаліст відкрито висловив своє бажання знову попрацювати в Україні. Паулу Фонсека розглядає лише два варіанти – камбек у донецький Шахтар або роботу на чолі збірної України, передає 24 Канал із посиланням на Трибуна.

Навіщо Фонсека хоче повернутись в український футбол?

Водночас нинішній наставник Ліона зауважив, що він не веде мову про теперішній час. Фонсека відкрито говорить про своє захоплення від роботи Сергія Реброва.

Сергій Ребров – неймовірний тренер. Він мені дуже подобається. Але одного дня він втомиться працювати в національній команді і захоче повернутися у клубний футбол. У збірній я хотів би допомогти українському футболу розвиватися. У вас так багато талановитих гравців. Думаю, що можна покращити якість українських футболістів, допомогти їм рости по-іншому,

– заявив Фонсека.

Паулу пригадав свої слова, які говорив ще під час приходу у донецький Шахтар. Ще тоді у 2016-му португалець заявляв про великий потенціал українського футболу, попри війну проти Росії.

Що відомо про український період у житті Паулу Фонсеки?

Влітку 2016-го Фонсека очолив донецький Шахтар, ставши одним із найуспішніших тренерів в історії українського гранда.

На чолі "гірників" португальський фахівець провів 139 матчів – 104 перемоги, 17 нічиїх та 18 поразок (дані з порталу Transfermarkt).

Паулу привів донеччан до семи трофеїв – три чемпіонства та три перемоги у Кубку України. У сезоні 2017 – 2018 підійняв над своєю головою Суперкубок країни.

Відзначимо, що у наставника українська дружина Катерина.

Динамо хоче повернути Реброва?

В одному із випусків "ТаТоТаке" повідомили про тісний зв'язок братів Суркісів та нинішнього головного тренера збірної України Реброва. Михайло Співаковський навіть розповів історію, як власники Динамо зателефонували українському коучу під час відходу з команди румуна Мірчі Луческу. Співаковський запитав свого співведучого, чи погодився б Ребров на пропозицію повернутись до керма киян.

На що Михайло Смоловий засумнівався, чи зацікавила б така пропозиція Реброва, скинувши це на сімейні обставини. Нещодавно наставник вчетверте став батьком. У нього народився ще один син.

"Йому навряд чи це цікаво, в нього нещодавно народилася четверта дитина, його родина живе в Марбельї, й дуже важко жити окремо від своєї сім'ї. Ти не можеш тренувати Динамо з Марбельї. Збірну – можна, але клуб – ні. Я не вірю, що Ребров зараз готовий працювати в Динамо та жити під бомбами, залишивши свою родину", – відповів Смоловий.