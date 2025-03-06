Колишній тренер Шахтаря отримав дискваліфікацію аж на 9 місяців через атаку арбітра

Паулу Фонсека не стримав емоцій під час переможного матчу проти Бреста. Португалець вирішив висловити всі свої думки судді, за що отримав серйозне покарання.

Тиждень тому у чемпіонаті Франції розгорівся гучний скандал за участі екстренера Шахтаря Паулу Фонсеки. Португальський коуч у січні почав тренувати Ліон.

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Під час гри проти Бреста наставник "ткачів" атакував арбітра через непризначений пенальті у ворота гостей. Особливо дивно, що це трапилось у компенсований час за переможного для Ліона рахунку (2:1).

Втім Паулу дуже різко обурювався рішенням Бенуа Мійо, його навіть довелось стримувати гравцям команди. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на L'Equipe, Фонсека дискваліфікований аж на 9 місяців через образливі слова на адресу рефері.

Це означає, що коуч не зможе перебувати на лаві запасних своєї команди аж до 30 листопада. Крім того, до вересня Паулу буде заборонено з'являтися у роздягальні команди до матчів та під час перерви.

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Нагадаємо, що португалець виграв три з п'яти матчів на чолі Ліона. Після 24-х турів підопічні Фонсеки посідають шосте місце в Лізі 1. Відставання від зони Ліги чемпіонів становить чотири бали.