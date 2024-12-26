У середу, 25 грудня, у світі відзначали Різдво. На честь цього представники Мілана записали святкове звернення до вболівальників, пише 24 канал з посиланням на інстаграм клубу.

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Фонсека заговорив українською до фанатів

У відео гравці та тренерський штаб Мілана вітають шанувальників з Різдвом. Кожен говорив привітання рідною мовою.

Спершу Паулу Фонсека говорив португальською, однак завершив свою промову до фанатів українською мовою.

Звернення Фонсеки: дивіться відео

Довідка. Португальський фахівець у 2016-2019 роках працював головним тренером донецького Шахтаря.

Нагадаємо, що це не перший акт підтримки від Паулу Фонсеки. На першу пресконференцію як тренер Мілана він прийшов зі значком українського прапора на піджаку.